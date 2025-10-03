La aterradora historia viral detrás del espejo maldito de El Conjuro 4

La nueva entrega de El Conjuro revive una historia real que se volvió viral por su nivel de terror y misterio.

Las historias detrás de Ed y Lorraine Warren han conquistado a millones de personas y siguen sacudiendo a los fanáticos del ocultismo gracias a la saga El Conjuro. Al mezclar ficción con hechos documentados, estas películas transforman cada caso en una historia viral, como ocurrió con la muñeca Annabelle y ahora con el espejo maldito que aparece en la nueva entrega.

Ahora, tras el estreno de El Conjuro 4: Últimos Ritos y su éxito rotundo, los fanáticos se lanzaron a investigar qué hay detrás de este film de terror que se centra en Jack y Janet Smurl, una familia que vivió una experiencia paranormal extrema en los años 70 y 80. Aunque los hechos documentados por los Warren carecen de evidencia científica y fueron cuestionados por muchos, existen y están guardados en el museo instalado en la casa de la pareja en Connecticut.

En ese museo se encuentran objetos como la muñeca Annabelle y el espejo maldito, uno de los elementos fundamentales de esta última entrega. Según Lorraine Warren, el espejo funcionaba como un portal abierto, y fue retirado de la casa de los Smurl tras varios intentos fallidos de exorcismo.

el conjuro 4 Jack y Janet Smurl vivieron una pesadilla en los años 70. Su caso inspiró la nueva entrega de El Conjuro y sacude a los fanáticos del ocultismo. Foto: Archivo

El caso Smurl: la familia que vivió el infierno Jack y Janet Smurl se mudaron en 1973 a una casa antigua en West Pittston, Pensilvania. Al principio todo parecía normal, pero pronto comenzaron los fenómenos: olores nauseabundos, ruidos inexplicables, muebles que se movían solos, sombras que aparecían en los pasillos y agresiones físicas. Incluso se reportaron ataques sexuales por parte de una entidad invisible.