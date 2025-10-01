El insólito reconocimiento a Robertito Funes en Corea que estalló en redes sociales: "Rosca Floja"
Ocurrió durante la grabación de Por el mundo junto a Marley. Un hombre notó la presencia del mediático e inmediatamente se volvió viral.
Mientras grababa junto a Marley en las calles de Seúl, un hombre local se acercó a Robertito Funes Ugarte y le repitió la frase que lo había cruzado semanas atrás en Buenos Aires. El cronista se lo tomó con humor y la secuencia circula como clip viral.
Ocurrió durante la emisión de Por el mundo del domingo 28 de septiembre, Marley y Robertito recorrieron distintos puntos de Seúl, Corea del Sur. En un tramo del programa un transeúnte local reconoció a Funes Ugarte y, entre risas, le dijo: “Rosca floja, no lo puedo creer. ¿Qué estás haciendo?”.
La réplica de Robertito, con humor y advertencia
El cronista respondió: “¿Sabés lo que les pasó a los trapitos que me dijeron ‘rosca floja’? Están en cana, te aviso”, y siguió la broma con un intercambio distendido con Marley. Desde el inicio del envío, ambos hicieron chistes sobre el asunto: al presentarlo, Robertito expresó un “Es que se me aflojó la rosca, querido”, y la charla siguió en tono jocoso cuando Marley le preguntó si alguien le había “ajustado” la frase. El cronista contestó que “sí” y remató con una réplica cómica sobre cuántas veces lo “ajustaron”.
El contexto de la frase
La expresión “rosca floja” había resonado en una previa aparición de Robertito en la vía pública, y por eso la referencia del transeúnte coreano fue rápidamente entendida por quienes siguen el cronista y las internas del espectáculo argentino.
El apodo nació a raíz de un insulto público que recibió Funes Ugarte en la vía pública: mientras estaba en la calle, un grupo de personas le gritaron “¡rosca floja!”. El episodio quedó filmado y los clips se viralizaron, de modo que la frase llegó hasta Corea del Sur.