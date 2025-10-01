El insólito reconocimiento a Robertito Funes en Corea que estalló en redes sociales: "Rosca Floja"

Mientras grababa junto a Marley en las calles de Seúl , un hombre local se acercó a Robertito Funes Ugarte y le repitió la frase que lo había cruzado semanas atrás en Buenos Aires. El cronista se lo tomó con humor y la secuencia circula como clip viral .

Ocurrió durante la emisión de Por el mundo del domingo 28 de septiembre, Marley y Robertito recorrieron distintos puntos de Seúl, Corea del Sur . En un tramo del programa un transeúnte local reconoció a Funes Ugarte y, entre risas, le dijo: “Rosca floja, no lo puedo creer. ¿Qué estás haciendo?”.

El cronista respondió: “¿Sabés lo que les pasó a los trapitos que me dijeron ‘rosca floja’? Están en cana, te aviso”, y siguió la broma con un intercambio distendido con Marley. Desde el inicio del envío, ambos hicieron chistes sobre el asunto: al presentarlo, Robertito expresó un “Es que se me aflojó la rosca , querido”, y la charla siguió en tono jocoso cuando Marley le preguntó si alguien le había “ajustado” la frase. El cronista contestó que “sí” y remató con una réplica cómica sobre cuántas veces lo “ajustaron”.

Embed - El insólito reconocimiento a Robertito Funes en Corea que se estalló en redes: "Rosca Floja"

La expresión “rosca floja” había resonado en una previa aparición de Robertito en la vía pública, y por eso la referencia del transeúnte coreano fue rápidamente entendida por quienes siguen el cronista y las internas del espectáculo argentino.

El apodo nació a raíz de un insulto público que recibió Funes Ugarte en la vía pública: mientras estaba en la calle, un grupo de personas le gritaron “¡rosca floja!”. El episodio quedó filmado y los clips se viralizaron, de modo que la frase llegó hasta Corea del Sur.