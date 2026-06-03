La Armada Argentina sortea lugares para una navegación histórica: cómo participar

La Armada Argentina lanzó un sorteo para que civiles puedan participar de una navegación especial a bordo de embarcaciones militares durante la conmemoración por el bicentenario del Combate Naval de Los Pozos. La propuesta permitirá revivir uno de los hechos más importantes de la historia naval nacional junto a buques de la fuerza.

La actividad se realizará el próximo 11 de junio y contará con una recreación histórica en aguas del Río de la Plata, donde en 1826 las tropas lideradas por el almirante Guillermo Brown enfrentaron a la flota del Imperio del Brasil.

En total, 15 personas podrán participar de la experiencia junto a un acompañante. Los seleccionados embarcarán desde el Apostadero Naval Buenos Aires, sobre la avenida Antártica Argentina, y navegarán junto a siete buques de la Armada.

La travesía llegará hasta el histórico fondeadero de Los Pozos, escenario donde ocurrió el combate que marcó uno de los capítulos más recordados de la guerra entre las Provincias Unidas del Río de la Plata y el Imperio del Brasil.

Durante la jornada se realizará una recreación del enfrentamiento naval, incluyendo disparos de cañón y maniobras militares para representar las acciones desarrolladas hace exactamente 200 años.

Además, el evento incluirá:

Bandas militares en vivo

Agrupaciones de gaiteros

Recreaciones históricas

Actividades educativas y conmemorativas

Desde la institución señalaron que la iniciativa busca acercar la historia naval argentina al público y homenajear el legado de Brown, considerado el padre de la Armada Argentina.

Sorteo de la Armada El paso a paso para participar del sorteo de la Armada Argentina.

Cómo participar del sorteo para navegar en buques militares

La inscripción deberá realizarse a través de la cuenta oficial de Instagram de la Armada Argentina. Para participar del sorteo será necesario cumplir con una serie de pasos publicados por la fuerza.

Los requisitos son:

Seguir la cuenta oficial de la Armada Argentina

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La convocatoria estará abierta hasta el viernes 5 de junio a las 11 de la mañana, momento en el que se anunciarán los ganadores.

Las personas seleccionadas deberán presentarse el 11 de junio a las 10 para embarcar desde el Apostadero Naval Buenos Aires.

El combate que convirtió al almirante Brown en un héroe naval

El Combate Naval de Los Pozos ocurrió el 11 de junio de 1826, durante la guerra entre las Provincias Unidas del Río de la Plata y el Imperio del Brasil.

En ese momento, la escuadra argentina liderada por Guillermo Brown enfrentaba una fuerte desventaja frente a la flota brasileña, que tenía más embarcaciones y mayor poder de fuego.

Sin embargo, Brown aprovechó su conocimiento del Río de la Plata y posicionó sus barcos en una zona poco profunda donde los grandes navíos enemigos tenían dificultades para maniobrar sin encallar.

Antes del inicio de la batalla, el almirante pronunció una frase que quedó grabada en la historia militar argentina: “Fuego rasante, que el pueblo nos contempla”.

La estrategia resultó efectiva y obligó a la flota imperial a retirarse hacia aguas más profundas. El episodio consolidó la figura de Brown como uno de los principales héroes militares argentinos.

A dos siglos de aquella batalla, la Armada Argentina busca acercar esta gesta histórica a nuevas generaciones mediante una experiencia inmersiva que combinará homenaje, memoria y tradición naval.