José Heinz: De dónde viene y hacia dónde va el fenómeno Paulo Londra

Para el periodista José Heinz, el artista "trapero" Paulo Londra "ha tenido un ascenso muy veloz y por eso produce mucha sorpresa que por ahí los adultos no sepan su nombre y junte más de 50 mil personas cuando canta". Cordobés como el joven cantante que sorprendió este sábado en Mendoza por la masiva concurrencia, en un show organizado por la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza en el Parque Cívico, Heinz explicó que "en sus temas no habla de las temáticas tan duras, sino relacionadas con los amigos, el amor que identifica a un público más joven que quizá no se haya tan cómodo con la temática habitual del trap".

"Es inevitable que surjan nuevas variantes del trap y la argentina es absolutamente autónoma. Hablar de lo de Pablo como trap, es una partecita del fenómeno. Hace música urbana", explicó.

Escuchá toda la entrevista con José Heinz en "Uno nunca sabe":