"Jamás pensé que esto se iba a dar": las palabras de los venezolanos en el Obelisco tras la captura de Maduro

"Es emocionante, claro. No sé cómo decirte. Estoy muy emocionado", le dijo a MDZ Rafael, un venezolano de 50 años oriundo de Anzoátegui, en el emblemático Obelisco porteño. Acto seguido, quebró en llanto. Y es que, al igual que las cientas de personas que estaban reunidas esa tarde de sábado, festejaba un día histórico para su pueblo.

Se trata de la captura del presidente Nicolás Maduro por parte de los Estados Unidos, una operación que se realizó esta madrugada luego de meses de tensión en el Mar Caribe. "Dirigiremos el país hasta que podamos hacer una transición segura, adecuada y sensata", dijo horas más tarde en conferencia de prensa el primer mandatario estadounidense, Donald Trump .

En el mientras tanto, el histórico monumento ubicado en Av. Corrientes y 9 de Julio se llenó de cornetas y banderas para festejar lo que para muchos es el comienzo de la concreción de un añoso sueño: una Venezuela libre.

" El destierro es terrible para cualquiera que no se va con su propia voluntad y con una decisión. Porque no es lo mismo que vos digas 'me voy a España porque quiero cambiar mi situación económica' o 'quiero viajar' a que te tengas que ir porque estás obligado", explicaba Adriana, pareja hace ocho años de Rafael, quien seguía emocionado.

"Como le dije a él: 'hoy es un gran día y te lo vas a acordar de acá al resto de tu vida'. Como cuando nosotros en Argentina volvimos a recuperar la democracia en el año 83, ellos volver a tener libertad, democracia. Volver a ir tranquilos, ir tranquilos sin miedo. Saber que podés volver o te podés quedar", añadió.

"Yo jamás pensé que esto se iba a dar", admitió entre lágrimas Teresa Quintanilla, vestida con una campera de la bandera venezolana. "Yo he llorado de mucho de la alegría, de la emoción, porque Dios escuchó nuestras oraciones, nuestras súplicas. El único deseo que pedimos y lo que oramos el 31 a las 12 de la noche fue Venezuela libre, libertad para Venezuela", continuó.

"Tantas personas inocentes que han muerto, tantos niños inocentes. De hambre, de asesinato. Eso no es justo. Yo pienso en todos esos niños porque yo tengo hijos, y me duele todo eso que están sufriendo todas esas madres. Entonces, ya basta. Porque este gobierno lo que hace es burlarse del pueblo, ofender y humillar. Eso es lo que ha hecho toda la vida. Pero ya somos libres, tenemos libertad, ¡libertad! Ya podemos expresar lo que nosotros queramos y nos dé la gana, porque ni siquiera por las redes podíamos comentar algo", asegura.

Así cantaron el himno venezolano en el Obelisco

venezolanos obelisco III Lucía Simoncelli

Sentimientos encontrados e incertidumbre: ¿qué va a pasar con Venezuela?

Como se mencionó anteriormente, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, informó en una conferencia de prensa que iban a "dirigir el país hasta que podamos hacer una transición segura, adecuada y sensata". Minutos después, fue consultado sobre la posibilidad de que la dirigente opositora y ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, encabece el nuevo proceso político. “Sería muy difícil para ella”, respondió Trump. Según sostuvo, la referente opositora “no cuenta con el respaldo interno ni con el respeto del país”.

La declaración de Trump no tardó en generar reacciones. "Eso me preocupa", aseguró Rodolfo, presente en el Obelisco. "Ellos dos deberían hablar y llegar a un acuerdo, porque me parece que María Corina es una figura importante dentro de lo que es el proceso de democrático en Venezuela", amplió.

Asimismo, Rodolfo admitió que le parecía "dificil" expresar cómo se sentía. "Por supuesto que hay mucha felicidad, todavía no lo puedo creer. No puedo creer que Maduro esté preso y por supuesto que es un motivo de celebración. Pero no sabemos qué va a pasar en un futuro. Trump no esconde sus intenciones de instalar un gobierno interino y reconstruir la infraestructura petrolera, porque eso es lo que quieren, que está bien, pero no deja de haber una especie de incertidumbre acerca de lo que va a pasar en el futuro en Venezuela. Por eso no sé cómo sentirme. En este momento estoy eufórico, con mucha felicidad, pero hay que ver qué va a pasar en un futuro", explicó.

Gabriel, oriundo de Caracas y con una bandera venezolana en la mano, calificó las declaraciones de Trump como "un poco raras" y "confusas". "Hay que ver cómo se termina desencadenando todo y qué actitud va a tomar María Corina, que creo que es la líder indiscutida. Yo en lo personal estoy con sentimientos encontrados, es una situación que no puedo describir. Creo que así como yo somos 30 millones de venezolanos que estamos en la misma situación. Creo que hay que esperar un poco que baje la espuma, que calmemos la emoción y empecemos a reaccionar, pero ya más con cabeza fría, a ver cómo se va a direccionar Venezuela de ahora en más", dijo.

"Va a haber un proceso en donde la gente va a regresar. Creo que hay que pasar por un proceso de volvernos a encontrar como hermanos. Insisto: somos 30 millones de venezolanos que estamos dispersos por el mundo y que tenemos que encontrarnos como una sola nación y como hermanos, que es lo que somos al final", concluyó.