Trump: "Nuestro equipo gobernará Venezuela, Machado no goza del respeto dentro del país"

El presidente de los Estados Unidos , Donald Trump , consideró que la detención del mandatario venezolano, Nicolás Maduro , se trató de un “ataque espectacular que no se veía desde la Segunda Guerra Mundial”. Tras la captura de Maduro y su esposa, el mandatario norteamericano anunció que Estados Unidos gobernará Venezuela hasta que haya una transición "segura" y "apropiada".

"Dirigiremos el país hasta que podamos hacer una transición segura, adecuada y sensata. Por lo tanto, no queremos involucrarnos con la llegada de otra persona y que tengamos la misma situación que hemos tenido durante los últimos años", dijo durante una rueda de prensa desde su residencia privada de Mar-a-Lago (Florida).

Trump, señaló que quienes gobernarán Venezuela será un "grupo" alineado a quienes dirigieron la operación que se llevó adelante en Caracas. El mandatario no precisó cuánto tiempo estarán al mando, pero afirmó que buscará la "paz, libertad y justicia para el gran pueblo venezolano, y eso incluye a muchos venezolanos que ahora viven en Estados Unidos y desean regresar a su país".

"No podemos arriesgarnos a que alguien más tome el control de Venezuela sin tener en cuenta el bienestar del pueblo venezolano durante décadas; no vamos a permitir que eso suceda", dijo.

El presidente estadounidense dijo ante la consulta de los periodistas que los líderes de un proceso de transición serán su equipo de seguridad presente en su rueda de prensa, incluido el secretario de Estado, Marco Rubio.

Sobre Corina Machado, explicó que "no goza del respeto dentro del país" y que es por esa razón que decidió que el Gobierno de Estados Unidos asumirá el gobierno de transición.

La operación sin precedentes

En una operación sin precedentes y conducida de madrugada, las fuerzas estadounidenses se infiltraron en Venezuela, arrestaron al presidente, Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, y los trasladan ahora en un buque militar norteamericano hacia Nueva York para ser juzgados por narcotráfico.

En la rueda de prensa señaló que la operación para apresar al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y la primera dama, Cilia Flores, se produjo en "una fortaleza militar fortificada en el corazón de Caracas".

El presidente no precisó el nombre de esa "fortaleza" en la capital venezolana ni si se trataba del Palacio de Miraflores, donde se encuentra el despacho presidencial.

Trump aseguró que la acción ha sido "una de las demostraciones más impresionantes, efectivas y poderosas del poderío y la competencia militar estadounidense en la historia de Estados Unidos" y que "todas las capacidades militares venezolanas quedaron neutralizadas", durante la acometida, que incluyó ataques desde helicópteros en Caracas y otras regiones circundantes.

"Estaba oscuro, las luces de Caracas estaban en gran parte apagadas gracias a una técnica especializada que conocemos", explicó el mandatario. Trump celebró la valentía de las efectivos militares que realizaron la misión, en la que destacó que "ningún militar estadounidense resultó muerto" y en la que las tropas estadounidenses no "perdieron ni una sola pieza de equipo".

Según dijo, "el dictador y terrorista" Nicolás Maduro "finalmente ha sido derrocado en Venezuela" y celebró que el pueblo de ese país suramericano "será libre" tras la captura del presidente venezolano por fuerzas estadounidenses." Maduro destruyó Venezuela", aseveró.

Por su parte, el jefe del Estado Mayor de Estados Unidos, Dan Caine, informó que “el ataque fue veloz”: “Nos desarrollamos y nos entrenamos para capturar a Maduro”.

“No hay misión que sea difícil para estos hombres. Esta operación es una muestra inquebrantable con la Justicia. Nuestras fuerzas siguen en Venezuela”, agregó el militar.

En tanto, el secretario de Estado, Marco Rubio, admitió que el dictador bolivariano “tuvo la posibilidad de evitar” esta situación.

“Trump es un presidente de nación basado en la paz y de acción. No busca pelear con nadie, generalmente se lleva bien con todos, pero no jueguen con él”, añadió.

trump conferencia de prensa

EEUU reparará la infraestructura petrolera

Trump precisó además que las compañías petroleras estadounidenses van a invertir "miles de millones de dólares" para reparar la infraestructura de ese sector en Venezuela, que se encuentra "en muy mal estado".

"Vamos a hacer que nuestras grandes compañías petroleras estadounidenses, las más grandes del mundo, entren, inviertan miles de millones de dólares, reparen la infraestructura petrolera gravemente dañada y comiencen a generar ganancias para el país", anunció Trump.

El mandatario consideró que el negocio petrolero en Venezuela ha sido un "fracaso total" durante mucho tiempo: "Estaban extrayendo casi nada, en comparación con lo que podrían haber estado extrayendo", añadió.

Además, acusó al país suramericano de confiscar y vender unilateralmente crudo estadounidense, algo que a su parecer, costó miles de millones de dólares, y recordó que el embargo a todo el petróleo de Venezuela sigue en vigor.

"Hicieron esto hace algún tiempo, pero nunca tuvimos un presidente que hiciera algo al respecto. Se llevaron toda nuestra propiedad", aseguró el presidente, que ha acusado varias veces al chavismo de "robar" activos petrolíferos estadounidenses con sus estatalizaciones.

"Los venezolanos sufrieron mucho"

Trump sostuvo que la “alianza de Venezuela con Estados Unidos” puede lograr que “la gente sea rica, independiente y segura”.

“Ellos sufrieron tanto, les sacaron tanto. El ilegítimo dictador Maduro es responsable de miles de muertes, personalmente gobernó de manera cruel. Es responsable de las muertes de miles de norteamericanos y serán juzgados”, profundizó el titular de la Casa Blanca.

Y añadió: “Las pruebas serán presentadas, vi lo que tenemos, es horrible y quita el aliento”. Confirmó también que Maduro viajó en un barco a Estados Unidos. “Se decidirá si irá a Nueva York o a Miami, en Florida”, aclaró.