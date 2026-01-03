Minuto a minuto: Trump descartó a María Corina Machado para tomar el poder en Venezuela

Live Blog Post

Macron pidió por González Urrutia para suceder en el poder al dictador Maduro

El presidente francés, Emmanuel Macron, se felicitó este sábado de la caída de "la dictadura de Nicolás Maduro", capturado en una operación militar de Estados Unidos, y quiere que Edmundo González Urrutia, al que considera presidente "electo" desde los comicios de 2024, lidere una transición.

"El pueblo venezolano ahora está libre de la dictadura de Nicolás Maduro y sólo puede alegrarse", dijo en su posteo en X el presidente de Francia.

Y agregó: "Al tomar el poder y pisotear las libertades fundamentales, Nicolás Maduro ha socavado gravemente la dignidad de su propio pueblo".

"La próxima transición debe ser pacífica, democrática y respetuosa de la voluntad del pueblo venezolano. Esperamos que el presidente Edmundo González Urrutia, elegido en 2024, pueda asegurar esta transición lo más pronto posible", sentenció.

Para finalizar, destacó: "Actualmente estoy en conversaciones con nuestros socios en la región. Francia está totalmente movilizada y vigilante, especialmente para garantizar la seguridad de sus ciudadanos en estos tiempos de incertidumbre".