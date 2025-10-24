Inundación y caos en Belgrano: se rompió un caño maestro y el agua cubrió varias calles y veredas

Una cañería de la empresa AySA se rompió cerca de las 9 en el barrio porteño de Belgrano. Qué calles se vieron afectadas por el derrame.

Este viernes, se registró la rotura de un caño maestro en Belgrano.

Este viernes, el barrio porteño de Belgrano se vio afectado por una inundación provocada por la rotura de un caño maestro de la empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySA).

El incidente ocurrió cerca de las 9 de la mañana en la intersección de las calles La Pampa y Ramsay, donde el derrame de agua se extendió por varios metros, cubriendo parte de la calzada e, inclusive, alcanzando las veredas.

La situación generó complicaciones tanto para el tránsito vehicular como para los peatones. La acumulación de agua en la vía pública alteró la circulación habitual y obligó al corte total de la calle La Pampa entre Ramsay y la avenida Figueroa Alcorta. Las autoridades informaron que la interrupción se mantendrá vigente mientras duren las tareas de reparación.

Según explicó AySA en un comunicado, el daño fue detectado a las 9 y el personal técnico y operativo comenzó a trabajar en el lugar desde las 10. Las cuadrillas procedieron al cierre de válvulas con el objetivo de controlar el flujo de agua y evitar un mayor anegamiento en el área afectada. Luego se avanzará con las tareas necesarias para reparar la cañería.

La empresa aseguró que no se registraron variaciones de presión ni eventos técnicos previos que pudieran haber provocado el incidente. Se trata del segundo episodio de similares características ocurrido en esa zona de Belgrano en los últimos meses. La compañía aclaró, sin embargo, que en esta ocasión no se trata de la misma cañería afectada anteriormente.