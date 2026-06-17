Insólito: una provincia festeja la goleada de la Selección argentina en el Mundial declarando asueto para todos

La decisión fue comunicada por el Gobierno provincial pocos minutos después de un acontecimiento que generó festejos en todo el país.

El Gobierno de La Rioja dispuso asueto administrativo para la Administración Pública Provincial durante la mañana de este miércoles, luego de la victoria de la Selección argentina por 3 a 0 ante Argelia en su debut mundialista.

La medida alcanza a los organismos de la administración provincial e incluye a las instituciones educativas, con el objetivo de que los riojanos puedan compartir y celebrar el triunfo del conjunto nacional.

A través de un comunicado oficial, las autoridades provinciales señalaron que "la alegría de nuestro pueblo merece ser celebrada" y destacaron que el fútbol forma parte de la identidad y la cultura popular argentina, además de representar un espacio de encuentro que trasciende diferencias.

"Hoy celebramos un triunfo deportivo que nos llena de orgullo y nos recuerda la fuerza que tiene un pueblo cuando sueña, se esfuerza y trabaja unido", expresaron desde el Ejecutivo provincial.

No obstante, el Gobierno de Ricardo Quintela aclaró que se garantizará el normal funcionamiento de los servicios esenciales mediante la implementación de guardias mínimas, con el fin de asegurar la atención de las necesidades indispensables de la comunidad.