Insólito: dos hombres quedaron varados en el Río de la Plata luego de querer cruzarlo con una camioneta
Dos hombres quedaron varados al intentar cruzar el Río de la Plata en camioneta y debieron salir nadando tras la suba de la marea en Berisso.
Un hecho insólito se vivió este domingo en la zona de la costa de Berisso, luego de que dos hombres a bordo de una camioneta intentaran cruzar el Río de la Plata aprovechando la baja de la marea, aunque, tras la subida de la misma, el vehículo quedó varado y debieron salir nadando.
Según explicaron las dos personas, que debieron ser socorridas por la Defensa Civil, buscaban llegar a la Isla Paulino, un destino turístico donde, para llegar, se debe utilizar una embarcación en el muelle local.
La llamada de socorro se dio cerca de las 11 de la mañana, cuando recibieron el alerta de las dos personas que habían quedado atrapadas después de la repentina subida de la marea. Los hombres buscaban cruzar hasta la isla desde la zona de Palo Blanco.
Video: así intentaban cruzar el Río de la Plata en camioneta
Las declaraciones de un responsable de Defensa Civil
"Habían avisado a la guardia de Defensa Civil que estaban adentro y, al final, no fue así. Fuimos en bote a ver la camioneta pensando que estaban adentro y no, los chicos estaban en la costa", explicó el titular del área de Defensa Civil, Roberto Scafati.
Además, Scafati luego subrayó: "Entraron con la camioneta queriendo cruzar desde Palo Blanco a la isla y se quedaron en el agua. Nosotros fuimos tras un llamado porque la gente pensó que habían quedado adentro. La realidad es que los que estaban en la camioneta salieron nadando hasta la costa".
Luego explicó que, debido a la complejidad que implica acceder a la zona donde quedó varada la camioneta, es difícil que pueda ser recuperada. "La camioneta va a quedar ahí, no la va a sacar nadie", comentó.