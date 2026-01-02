Inseguridad en Chile: los cinco tipos de robos más frecuentes a los turistas

Chile es uno de los destinos favoritos de los mendocinos que aprovechan las vacaciones para descansar en las playas y hacer compras. Sin embargo, para algunos los días de ocio se convirtieron en pesadillas después de ser víctimas de robos .

Una mendocina que viaja con frecuencia a Chile desde hace ocho años por temas laborales, relató los tipos más frecuentes de asaltos y hurtos que tienen a los turistas como blanco para que los viajeros estén atentos y no se expongan en espacios y actividades inseguras.

“Viajo con bastante frecuencia a Chile desde 2018 y yo amigos hemos sufrido todas las modalidades de robo que uno se puede imaginar”, aseguró la abogada mendocina Belén Castillo en diálogo con Radio MDZ antes de enumerar los tipos de robos más comunes en las playas de Chile.

Las costas de Reñaca, Viña del Mar y Concón en Chile son las más visitadas por los argentinos.

Uno de los tipos más comunes de robos comienzan en las estaciones de servicio. Mientras el turista carga combustible, va al baño y quizás compra algo para comer, los delincuentes pinchan una rueda del vehículo.

Una vez en ruta, otro auto se pone a la par o hace señas de luces para avisar que el viajero va con una rueda pinchada. La gente del auto ofrece su ayuda, pero en la mayoría de los casos son delincuentes que roban las pertenencias de los turistas.

“Era una familia, con una bebé y todo. Se bajaron a colaborar y nos robaron todo: bolsos, billeteras, todo. Logramos fotografiar la camioneta cuando se iba, hicimos la denuncia en Viña del Mar pero los sistemas son muy arcaicos y no se resolvió nada”, dijo Castillo.

La pregunta en la playa

Otra de las modalidades se da en la playa. Cuando el turista está junto a su auto, subiendo o bajando pero con las puertas abiertas, se acerca una persona y hace alguna pregunta inocente relacionada con alguna dirección o parador.

Mientras el dueño del rodado le da la respuesta, otra persona aprovecha la distracción y sustrae lo está a su alcance del interior del auto.

Robos callejeros

También se dan casos de robos en la calle con violencia. Por ejemplo, Belén y su novio fueron testigos de como un delincuente le pegó a un transeúnte y le arrancó una cadenita del cuello. Los ladrones empujaron a la víctima -que cayó al suelo- y huyeron corriendo.

Carteristas

El tipo de robo más común en las calles es el que pasa sin que la víctima se de cuenta. En general, se trata de robos a personas que van caminando con una mochila o cartera, los delincuentes roban billeteras y celulares del interior de forma muy sigilosa. Muchas veces aprovechan los semáforos en rojo o los amontonamientos de gente.

“A una amiga le abrieron la mochila y le sacaron la billetera cuando íbamos cruzando el mall por abajo, por la calle”, contó la mendocina.

Robos de autos estacionados

En los últimos días se conocieron casos de robos de vehículos estacionados. Según trascendidos, los delincuentes prefieren camionetas Nissan y Toyota que se llevan en pocos minutos de los estacionamientos. Aparentemente, los vehículos son desguazados y se venden en autopartes a Bolivia, Argentina y Chile.

Lugares peligrosos

Según su experiencia, Belén Castillo dio una lista de lugares peligrosos que los turistas tienen que evitar parar y estar atentos:

la rotonda de Concón para tomar la ruta

la bajada del mall al supermercado

los peajes

la calle Valparaíso de Viña del Mar

la ruta La Calera

San Felipe

“Hay que extremar los cuidados. Chile es un país muy lindo y nos queda muy cerca, pero no hay que andar en la calle con cosas de valor”, cerró.