Técnica y oportunismo: el perfil de los delincuentes que azotan las playas de Chile

En los últimos días, turistas argentinos han sido víctimas de robos en las playas de Chile . Desde la comuna de Concón dieron detalles sobre el sistema de vigilancia y el perfil de los delincuentes que llegan en verano a las playas.

“Hoy día la delincuencia se ha perfeccionado. Lo que se ve en los videos me sorprende porque los tipos en menos de tres minutos pueden desvalijar una camioneta, abrirla y llevarla. Arrancan y se van en un par de minutos”, explicó a MDZ Radio el alcalde de Concón, Freddy Ramírez.

Además, el alcalde aseguró que los delincuentes han mejorado la técnicas de robo, han perdido la vergüenza y delinquen a cualquier hora del día.

“El ladrón, el delincuente que viene en verano a la playas de Chile es un delincuente oportunista. Ellos vienen y van buscando en todo el borde costero entre Valparaíso, Viña del Mar y Concón donde pueden tener la oportunidad de robar”, dijo Ramírez.

“Por eso el llamado es al autocuidado. Por ejemplo, cuidar las cosas de valor como mochilas, bolsos y ropa. Evitar los lugares aislados, ocupar cocheras pagas, estacionamientos pagos”, agregó.

concon viña reñaca chile (4).JPG Desde la comuna de Concón informaron que tienen cámaras de seguridad. ALF PONCE MERCADO / MDZ

El sistema de vigilancia de las playas de Chile

En primer lugar, Ramírez dijo que ha bajado un 30 por ciento el robo de vehículos en Concón. “No es fácil, es una lucha constante que vamos a seguir dando porque queremos dar garantía a los turistas argentinos para que vengan a la zona, que puedan disfrutarlo tranquilamente”, dijo.

Además, detalló la inversión en materia de seguridad. “Tenemos, hace un año, un sistema de vigilancia 24/7, patrulleros día y noche, con número único de emergencia. Tenemos el sistema de alerta comunitaria que ha funcionado muy bien y un sistema de televigilancia nuevo”, indicó Ramírez.

En detalle, hay cámaras de seguridad en todo el borde costero de Concón y en las calles. También hay 268 puntos de cámaras y cámaras lectoras de patentes.

“Nuestras cámaras lectoras de patentes funcionan con patentes chilenas, desgraciadamente no tenemos base de datos de patentes argentinas. Nosotros tenemos una alta tasa de recuperación de vehículos robados por la tecnología que implementamos, pero funciona solo con patentes chilenas”, aclaró.