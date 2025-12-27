Qué dice la TV chilena de la preocupación de los turistas argentinos por la inseguridad

Un noticiero chileno puso en foco la preocupación creciente que existe en Argentina -y con particular intensidad en Mendoza- por la inseguridad que enfrentan los turistas que cruzan la cordillera durante la temporada de verano.

La cobertura periodística advirtió que el tradicional flujo de viajeros argentinos hacia las playas y los centros comerciales del país vecino se desarrolla hoy bajo un clima de alerta, marcado por el aumento de hechos delictivos.

Según la nota, los delitos más frecuentes incluyen robos, ataques a personas, “encerronas” -el encajonamiento de vehículos para asaltarlos- y sustracción de pertenencias desde el interior de los autos. Uno de los métodos que más inquietud genera es el accionar de delincuentes disfrazados de repartidores de aplicaciones de comida, que se movilizan en motocicletas para sorprender a las víctimas.

El informe periodístico repasó además incidentes de alto impacto que profundizaron la sensación de vulnerabilidad. Entre ellos, el asalto a un ómnibus con 28 pasajeros argentinos en la zona de Til Til, donde el botín superó los 24 millones de pesos chilenos, y un violento robo en un centro comercial de Viña del Mar, cuyas imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales.

"Nos dicen que tengamos cuidado": Turistas argentinos en alerta por inseguridad en Chile

Frente a este escenario, tanto la embajada argentina como distintas plataformas digitales difundieron recomendaciones preventivas: evitar el uso del celular en la vía pública, priorizar el dinero en efectivo y extremar el cuidado de los objetos personales, especialmente en zonas de alta concurrencia turística.

Pese a las advertencias, la cobertura subrayó que el flujo de turistas no se detiene. La motivación sigue siendo clara: precios sensiblemente más bajos -en algunos casos hasta la mitad- en outlets y comercios, sumados al atractivo de las playas chilenas, continúan pesando en la decisión de viajar.

En respuesta, las autoridades chilenas anunciaron refuerzos de seguridad en áreas turísticas, mientras que los centros comerciales incorporaron guardias permanentes las 24 horas, con especial foco en los estacionamientos, para brindar mayor tranquilidad a los visitantes extranjeros.

El turismo, graficó el noticiero, se vive hoy como caminar por una cuerda floja: del otro lado esperan las compras convenientes y el descanso junto al mar; en el medio, el equilibrio frágil frente a un viento persistente de inseguridad que amenaza con quebrar la experiencia del viaje.