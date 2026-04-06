Inicia la preinscripción a las escuelas de la UNCuyo: pasos a seguir

Este lunes, a partir de las 8.30, comienza la preinscripción para alumnos que deseen ingresar en 2027 a alguna de las seis escuelas secundarias de la Universidad Nacional de Cuyo ( UNCuyo ) : Liceo Agrícola y Enológico (LAE), Escuela Agricultura de Alvear, Departamento de Aplicación Docente (DAD), Magisterio, Martín Zapata o Colegio Universitario Central (CUC).

Los interesados tendrán tiempo hasta las 23.59 de este viernes. La preinscripción será a través del sitio web de la UNCuyo y las webs de sus escuelas. En total hay 1.100 vacantes disponibles.

En primer lugar, los aspirantes deben ingresar al sitio web de la UNCuyo ( www.uncuyo.edu.ar ) o a la web del establecimiento educativo elegido.

En esta instancia, cada aspirante deberá acompañar la selección de escuela y modalidad con el certificado de Estudiante Regular (de su escuela primaria) e incluir un correo electrónico propio (no de sus padres o familiares) para poder realizar los trabajos del Trayecto Formativo de Nivelación en las aulas virtuales.

La preinscripción habilitará al aspirante a participar del proceso que incluye el cursado virtual y la aprobación de diferentes módulos del Trayecto Formativo de Nivelación para el ingreso a alguna de las 1.110 vacantes disponibles entre la modalidad técnica y los bachilleratos orientados.

Cómo sigue el proceso

Una vez concluida la preinscripción, tendrá lugar el Trayecto Formativo de Nivelación. El trabajo en las aulas virtuales comenzará el lunes 11 de mayo y finalizará el sábado 15 de agosto a las 23.59.

Al terminar y aprobar al menos cinco de los seis módulos del curso de nivelación (tanto para Lengua como para Matemática), se determinará quiénes están en condiciones de rendir los dos exámenes, que se desarrollarán a fines de septiembre e inicio de octubre.

ingreso colegios uncuyo El Trayecto Formativo de Nivelación empezará el 11 de mayo. UNCuyo

La distribución de vacantes se realizará en función del promedio de las notas obtenidas. Estarán habilitados para participar todos los estudiantes de séptimo año, sin piso de promedio en su recorrido escolar.

Cabe recordar que los materiales digitales que se trabajarán en el Trayecto Formativo de Nivelación tienen innovaciones y diferencias con respecto a los que se utilizaron los años anteriores, y recuperan los saberes que son considerados básicos y que el estudiante tiene que tener para ingresar al Nivel Secundario.