Incendios en Epuyén: el intendente confirmó que ya se quemaron un centenar de viviendas

El intendente de Epuyén confirmó que más de cien casas fueron destruidas por los incendios. Prometió reconstrucción y pidió apoyo ante el panorama desolador.

El intendente de Epuyén, José Contreras, confirmó que ya se quemó un centenar de viviendas, incluyendo los incendios que afectan a esta región de la Patagonia desde el año pasado.

La localidad de Epuyen, en la provincia de Chubut, atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia reciente a causa de los incendios forestales que afectan a la región desde el año pasado. El intendente José Contreras confirmó que ya se quemaron más de cien viviendas, de las cuales 37 corresponden a los siniestros registrados en lo que va de este año.

“Este año hubo 37 viviendas afectadas. Si sumamos lo ocurrido el año pasado, superamos ampliamente el centenar solo en Epuyén. Es tristísimo, pero estamos firmes para salir adelante”, expresó el jefe comunal, al describir el impacto sobre la comunidad.

Contreras aseguró que las casas destruidas este año serán reconstruidas en un plazo estimado de tres meses, según lo informado por las empresas constructoras. “Se van a levantar en los mismos lugares. Esta experiencia tiene que servir para reforzar la prevención”, sostuvo.

Los incendios dejaron un panorama desolador El panorama ambiental también es desolador, aseveró. “Ya no queda una montaña con verde natural. Solo queda el pueblo. Fueron dos catástrofes en dos años seguidos”, lamentó el intendente, quien remarcó la magnitud del daño provocado por el fuego en la comarca andina.

Si bien las lluvias registradas en los últimos días trajeron algo de alivio, Contreras explicó que la situación fue extrema durante casi un mes. “Sirvió para que los brigadistas puedan trabajar más cómodos”, señaló en declaraciones radiales.