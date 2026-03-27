Incendio descontrolado y preocupación: se reavivó el fuego en el depósito de pinturas de Moreno

El siniestro en el depósito de Fademac cumple 24 horas activo y los focos se reavivan debido a los materiales inflamables.

La localidad de Francisco Álvarez, en el partido de Moreno, atraviesa horas críticas. A casi 24 horas de haberse iniciado el voraz incendio en el depósito de la empresa Fademac, las llamas no ceden y la situación se ha vuelto a complicar en las últimas horas. Según informaron las autoridades, distintos focos ígneos se reavivaron debido a la alta carga de combustibles y solventes presentes en el predio.

El establecimiento ocupa una manzana completa en la intersección de Avenida San Martín y Chilecito. Al tratarse de una planta de fabricación y acopio de pinturas, el principal riesgo radica en la toxicidad de los químicos que emanan de la densa columna de humo negro, la cual es visible desde varios kilómetros de distancia.

Operativo de emergencia y evacuación preventiva Incendio En Depósito A24 En el lugar trabajan sin descanso 25 dotaciones de bomberos de Moreno y localidades vecinas, contando además con el apoyo de personal de Defensa Civil. Los brigadistas centran sus esfuerzos en contener el perímetro para evitar que el fuego alcance áreas externas al predio de la empresa.

Si bien no existen viviendas que linden directamente con las paredes de la fábrica, las autoridades de seguridad decidieron evacuar de forma preventiva las casas situadas en las cuadras circundantes. Asimismo, se trazó un estricto cerco policial y se cortaron las calles de acceso para facilitar el movimiento de las autobombas y el reabastecimiento de agua.

Posibles causas y estado de situación Hasta el momento, no se han registrado heridos entre los operarios ni el personal de emergencia. No obstante, las ambulancias del sistema de salud local permanecen en la zona en modo preventivo ante posibles cuadros de intoxicación por inhalación de humo.