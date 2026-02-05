Impresionante: el Conicet filmó una medusa fantasma del tamaño de "un autobus escolar"

Durante una campaña realizada en las aguas del Mar Argentino encabezada por el Conicet y la Universidad de Buenos Aires ( UBA ), se obtuvieron unas impactantes imágenes que sorprendieron en redes sociales. Se trata de la filmación de una medusa fantasma gigante a más de 250 metros de profundidad, en una zona poco explorada del fondo marino.

El hallazgo se produjo durante la expedición “Vida en los extremos”, una iniciativa científica liderada por equipos de ambas instituciones. La misión se desarrolló entre el 14 de diciembre de 2025 y el 10 de enero de 2026 a bordo del buque laboratorio R/V Falkor (too), que navegó desde el puerto de Buenos Aires hasta Tierra del Fuego.

Durante la travesía, los investigadores exploraron sectores del fondo marino con bajo nivel de estudio previo, entre ellos el cañón submarino Colorado-Rawson y el mayor arrecife conocido de Bathelia candida. En uno de esos puntos se registró la presencia de Stygiomedusa gigantea , conocida como medusa fantasma gigante , una especie que habita aguas profundas.

El registro se realizó a unos 253 metros de profundidad y permitió estimar que el ejemplar observado alcanzaba cerca de 11 metros de longitud total. Su campana mide alrededor de un metro de diámetro y carece de tentáculos urticantes.

“Se trata de una medusa fantasma de aguas profundas, extremadamente rara, que puede crecer hastadimensiones similares a las de un autobús escolar”, explicaron los investigadores en un comunicado.

A diferencia de otras medusas, esta especie presenta cuatro brazos bucales que pueden extenderse hasta diez metros. Estas estructuras funcionan como velos que le permiten capturar plancton y pequeños peces en la columna de agua. El material obtenido permitió observar su desplazamiento y postura en un entorno natural, sin intervención directa.

Un aporte relevante para el conocimiento de la especie

Las imágenes fueron captadas mediante el vehículo operado remotamente SuBastian, un equipo capaz de descender hasta los 4.500 metros. Esta tecnología permite realizar observaciones directas sin recurrir a métodos tradicionales como redes de arrastre, que suelen dañar a los organismos y limitar el registro de su comportamiento.

conicet medusa gigante II Stygiomedusa gigantea, conocida como medusa fantasma gigante.

Desde su primera descripción científica, en 1910, Stygiomedusa gigantea fue registrada en alrededor de 130 oportunidades en todo el mundo, lo que convierte cada nuevo avistamiento en un aporte relevante para el conocimiento de la especie. Para los investigadores, el registro confirma la presencia de organismos poco documentados en el Mar Argentino.

La jefa científica de la campaña, María Emilia Bravo, destacó el valor del descubrimiento y señaló la sorpresa del equipo ante la diversidad encontrada en las profundidades. “Estos hallazgos refuerzan la necesidad deseguir investigando el océano profundo”, remarcaron desde la expedición.