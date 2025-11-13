Importante empresa busca pasante para su planta en Mendoza

Holcim Argentina , una de las compañías líderes en construcción sostenible, abrió una convocatoria de trabajo para incorporar un pasante de Producción en su planta Capdeville, ubicada en el departamento de Las Heras, Mendoza .

La empresa, con presencia en 45 países y más de 48.000 empleados en todo el mundo, promueve una cultura laboral basada en la innovación, la seguridad y el desarrollo profesional. En este caso, la búsqueda está orientada a jóvenes con perfil técnico que quieran dar sus primeros pasos en la industria.

La pasantía está dirigida a estudiantes de cuarto año en adelante de Ingeniería Industrial o Ingeniería Química, con manejo intermedio de inglés y Excel, y conocimientos de herramientas Office y plataformas colaborativas de Google.

La compañía líder en construcción sostenible abre sus puertas a jóvenes profesionales en formación. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

Holcim tiene cuatro grandes empresas en el país Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

Entre las principales responsabilidades del puesto se encuentran:

La modalidad de trabajo es presencial y part time, con una duración de 18 meses.

Participar en proyectos de orden y limpieza dentro de la planta.

Holcim Argentina: una oportunidad para crecer en un entorno industrial

Holcim Argentina busca jóvenes proactivos, con dinamismo, orientación a resultados y capacidad para el trabajo en equipo. Además, destaca que la compañía prioriza la seguridad y la formación continua como pilares fundamentales de su cultura interna.

Quienes cumplan con los requisitos podrán postularse a través de la publicación en el portal Computrabajo.