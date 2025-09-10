Horarios confirmados: a qué hora jugará Argentina en el Mundial 2026

La FIFA definió las franjas horarias para la Copa del Mundo. La selección argentina tendrá sus partidos en cuatro posibles horarios locales.

Rumbo al Mundial 2026: 18 selecciones ya clasificadas y la pelea por los cupos restantes.

La cuenta regresiva rumbo al Mundial 2026 ya empezó y los fanáticos de la Selección argentina saben en qué horarios deberán ajustar la agenda. Aunque todavía no se conocen los rivales porque el sorteo se realizará recién el 5 de diciembre de 2025 en Washington, los partidos del equipo nacional ya tienen confirmadas las franjas de disputa.

Según la organización, la Argentina jugará en alguno de estos cuatro horarios de Argentina: 13:00, 16:00, 19:00 o 22:00. La definición de cada cruce dependerá del grupo que le toque en el sorteo y del calendario general de la fase de grupos.

Sorteo y formato del certamen El sorteo oficial será el viernes 5 de diciembre de 2025 a las 12.00 (hora local) en el Kennedy Center de Washington DC. Allí se conformarán los 12 grupos de cuatro equipos que integrarán el nuevo esquema de 48 selecciones. Los dos primeros de cada zona y los ocho mejores terceros pasarán a los 16avos de final, conformando así un total de 104 partidos.

El torneo se abrirá el 11 de junio de 2026 en el Estadio Azteca de México y culminará el 29 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York.

mundial 2026 2 El sorteo de grupos se realizará en diciembre de 2025 en Washington. Shutterstock