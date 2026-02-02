Histórica prohibición en Pinamar: inhabilitan actividades con UTV y 4x4 en la zona de La Frontera

Tras el grave accidente que dejó herido a Bastian Jerez, la Justicia ordenó la prohibición total de actividades con UTV, camionetas 4x4 y cuatriciclos.

Luego del grave accidente ocurrido el pasado 12 de enero, en el que Bastian Jerez, un niño de 8 años, resultó gravemente herido tras viajar en un UTV que chocó contra una camioneta 4x4, la Justicia bonaerense dictó una medida cautelar histórica que prohíbe toda actividad con este tipo de vehículos en la zona conocida como La Frontera, en la ciudad de Pinamar.

Qué aseguró la Justicia sobre la prohibición en Pinamar La decisión fue adoptada por el Juzgado Civil y Comercial N°4 de Dolores, que ordenó la inhabilitación total de UTV, camionetas 4x4, cuatriciclos y motos en ese sector costero de médanos, al considerar que las prácticas desarrolladas allí representan un riesgo grave y constante para la vida de las personas.

La medida judicial responde a una acción de amparo presentada contra la Municipalidad de Pinamar, que conduce el intendente Juan Ibarguren, en la que se advirtió sobre la falta de controles, señalización y delimitación de espacios para la circulación de vehículos motorizados en una zona compartida con peatones, familias y niños.

utv X Según detalla el fallo, las pruebas y competencias informales con estos vehículos “se realizaban sin controles adecuados, sin señalización ni delimitación de zonas”, generando una convivencia peligrosa con el público que frecuenta el lugar. Esa situación, remarca el texto judicial, derivó “en numerosos siniestros viales graves y fatales, varios de ellos con menores de edad como víctimas”.

La presentación que impulsó el accionar judicial fue realizada por el ex director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), Pablo Martínez Carignano, quien sostuvo que el objetivo principal de la medida es prevenir nuevas tragedias. “Es evitar que más gente muera o sufra gravísimas heridas”, afirmó.