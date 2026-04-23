Hipódromo de Mendoza: la insólita respuesta de la municipalidad a la familia del turf

La inminente reconversión del Hipódromo de Mendoza tiene en vilo a la familia del turf. Hace un mes, el intendente de Godoy Cruz Diego Costarelli confirmó que ya está terminado el masterplan para hacer viviendas y espacios verdes en el predio sobre Montes de Oca.

Esta noticia encendió las alarmas de las personas que trabajan en el lugar por lo que decidieron elevar una nota a las autoridades municipales. El pedido de un informe detallado del masterplan se presentó en la comuna el 31 de marzo y recién hoy obtuvieron una respuesta del secretario de Gobierno, Alejandro Zlotolow.

La familia del turf se reunió en el Hipódromo de Mendoza.

El Hipódromo de Mendoza ocupa 40 hectáreas en pleno corazón de Villa Hipódromo. El predio está ubicado entre el Corredor del Oeste, Montes de Oca, Armani y Gorriti. Desde hace algunos años, el municipio de Godoy Cruz trabaja en un masterplan para darle un nuevo destino, y en marzo el intendente Diego Costarelli confirmó que estuvo trabajando con el Consejo Federal de Inversiones para convertir el espacio en un motor de desarrollo sostenible.

El intendente aseguró que abrirán calles para unir Godoy Cruz y que este nuevo entramado redefinirá el centro-oeste del Gran Mendoza. Además, indicó que en el Hipódromo de Mendoza se construirán viviendas y habrá espacios verdes.

Aunque en principio el proyecto no alcanzaba la pista apta para carreras de caballos y la cancha de rugby, según trascendidos no se descarta un futuro traslado en las actividades deportivas a otra sede.

El Hipódromo de Mendoza desde la vista aérea Foto: Archivo MDZ El Hipódromo de Mendoza desde la vista aérea Foto: Archivo MDZ

El pedido de la familia del turf

La comunidad del turf integrada por jockeys, entrenadores, peones, propietarios de caballos Sangre Pura de Carrera (SPC) y demás trabajadores vinculados a la actividad hípica se reunieron a los pocos días del discurso de Diego Costarelli y allí decidieron elevar una nota a la municipalidad pidiendo los detalles del masterplan.

En el petitorio que recibió Zlotolow en mano, la familia del tuf pedía conocer en detalle el alcance, objetivos, fundamentos técnicos, urbanísticos, ambientales y jurídicos del masterplan del Hipódromo de Mendoza. Además, algunos temas puntuales como:

Desde el municipio de Godoy Cruz y el Gobierno de Mendoza ya están trabajando en un masterplan para el Hipódromo. Foto: Rodrigo D'Angelo / MDZ Desde el municipio de Godoy Cruz y el Gobierno de Mendoza ya están trabajando en un masterplan para el Hipódromo de Mendoza. Foto: Rodrigo D'Angelo / MDZ

El estado actual del proyecto, indicando si se encuentra en etapa de elaboración, evaluación, aprobación o ejecución.

Los organismos públicos y/o privados que hubieren intervenido o se encuentren interviniendo en su diseño, evaluación y eventual implementación.

La situación jurídica del predio, detallando su titularidad dominial, afectación actual, régimen legal aplicable y la existencia de eventuales cargos, restricciones o condiciones respecto de su destino.

El impacto proyectado sobre la actividad hípica desarrollada en el lugar, debiendo precisarse si se prevé su continuidad, modificación o eventual relocalización. Para el supuesto de relocalización, se solicita se informe de manera detallada el destino y condiciones de reubicación de las familias que oportunamente fueron desarraigadas del Hipódromo y relocalizadas en el Barrio Hipódromo, ubicado frente al Campo Papa.

La existencia de estudios de impacto social, económico, laboral y ambiental vinculados al proyecto, especialmente en relación con la comunidad del turf.

Toda otra información que resulte conducente para el cabal conocimiento del alcance, efectos y consecuencias de las medidas anunciadas.

La insólita respuesta de la municipalidad

Por su parte, desde la Secretaría de Gobierno y Participación Ciudadana de Godoy Cruz hicieron llegar una insólita respuesta al pedido de la familia del turf donde no se dan detalles, ni fechas, ni precisiones sobre el masterplan del Hipódromo de Mendoza y explican que toda la información está en manos del Consejo Federal de Inversiones.

“Conforme a las cláusulas contractuales, los derechos de propiedad intelectual de los trabajos y obras pertenecen al Consejo Federal de Inversiones (CFI), por lo que para poder acceder al contenido del mismo, la solicitud debe dirigirse directamente a este”, dice la respuesta de la comuna firmada por Alejandro Zlotolow.

Cat's Away participará de uno de los clásicos del próximo domingo en el Hipódromo de Mendoza. Cat's Away participará de uno de los clásicos del próximo domingo en el Hipódromo de Mendoza.

El único detalle que brinda la municipalidad es sobre el estado actual del proyecto: “Se informa que el mismo se encuentra en etapa de elaboración finalizada y que en dicha elaboración participó el CFI”.

Con respecto al futuro de las actividades y el impacto en la comunidad, asegura que no es tema de la comuna. “Cumplo en informar que excede al ámbito de competencia de este Municipio, todo lo atinente a la situación jurídica del predio, al impacto proyectado sobre la actividad hípica desarrollada en el lugar y a la existencia de estudios de impacto social, económico, laboral y ambiental vinculados al proyecto, especialmente en relación con la comunidad del turf; no obstante lo expuesto, resulta pertinente aclarar que en particular, referido al impacto que tendrá dicho masterplan, ello será determinado en las instancias y por los organismos correspondientes”, cierra.