Cambios en el Hipódromo de Mendoza: la medida que tomará la familia del turf

El viernes el intendente de Godoy Cruz confirmó los cambios urbanísticos en el Hipódromo de Mendoza . A partir de ese momento, la familia del turf está en alerta y se reunió el sábado antes del mediodía para acordar medidas a seguir.

En la reunión del sábado en las instalaciones del Hipódromo de Mendoza participaron propietarios de caballos, jockeys, representantes del instituto de equinoterapia y trabajadores de las caballerizas.

El Hipódromo de Mendoza ha sido un emblema a lo largo de los años.

El Hipódromo de Mendoza ha sido un emblema a lo largo de los años; aunque hoy por hoy se encuentra muy descuidado Foto: Julián Crowe / MDZ

Fue un encuentro privado en el que no se permitió la presencia de autoridades de la Municipalidad de Godoy Cruz que intentaron abrir el diálogo con los actores intervinientes.

El objetivo de la reunión fue poner sobre la mesa toda la información que se tiene sobre las modificaciones urbanísticas que la comuna planea en el predio y determinar acciones a seguir para preservar las actividades del lugar.

La familia del turf se reunió el sábado en el Hipódromo de Mendoza.

Tras varias horas de debate, en la que todos expusieron sus posturas y necesidades, llegaron a un primer punto de acuerdo: elevar una nota la municipalidad de Godoy Cruz para que informen por escrito los puntos del masterplan del Hipódromo de Mendoza .

Una vez que las autoridades de la comuna que lidera Diego Costarelli envíen el escrito a la familia del turf, se convocará a una nueva reunión y se decidirán las medidas a seguir.

El masterplan del Hipódromo de Mendoza

El viernes, el intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli, anunció durante su discurso de apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante que el Hipódromo de Mendoza se reconvertirá en un nuevo polo de viviendas y espacios verdes.

El proyecto de urbanización de las 40 hectáreas en el centro oeste del departamento generó preocupación en grupos vinculados al turf y otras actividades hípicas.

Desde el municipio de Godoy Cruz y el Gobierno de Mendoza ya están trabajando en un masterplan para el Hipódromo. Foto: Rodrigo D'Angelo / MDZ Desde el municipio de Godoy Cruz y el CFI están trabajando en un masterplan para el Hipódromo. Foto: Rodrigo D'Angelo / MDZ

Costarelli destacó en su mensaje ante el Concejo Deliberante que el año pasado comenzó la elaboración de un masterplan en articulación con el Consejo Federal de Inversiones para la reconversión del enorme predio donde funciona desde hace décadas el Hipódromo de Mendoza.

Por el momento, el proyecto se ha trabajado con mucho sigilo y se conocen poco detalles de las etapas, actividades que se desarrollarán y quién se hará cargo de llevar a cabo la iniciativa.