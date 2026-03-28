Preocupación en la "familia del turf" por el anuncio de la urbanización del Hipódromo

Convocaron a un reunión este sábado a las 11 en el Hipódromo de Mendoza para definir una postura y presentar un petitorio al intendente Diego Costarelli.

El intendente de Godoy Cruz anunció un masterplan para reconvertir las 40 hectáreas del Hipódromo. Foto: Gentileza José Maluf

El intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli, anunció durante su discurso de apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante que el Hipódromo de Mendoza se reconvertirá en un nuevo polo de viviendas y espacios verdes. El proyecto de urbanización de las 40 hectáreas en centro oeste del departamento ha generado preocupación en grupos vinculados al turf y otras actividades hípicas que convocaron a una reunión para definir acciones.

Costarelli destacó en su mensaje ante el Concejo Deliberante que el año pasado comenzó la elaboración de un Masterplan en articulación con el Consejo Federal de Inversiones para la reconversión del enorme predio donde funciona desde hace décadas el Hipódromo de Mendoza.

La intención del municipio es avanzar con la construcción de desarrollos inmobiliarios, espacios verdes y comercio.

A través de una convocatoria por redes sociales y WhatsApp, la denominada “familia del turf” anunció que se reunirán este sábado a las 11 en el Hipódromo de Mendoza para definir una postura y presentar un petitorio al intendente para que los reciba.

Convocatoria familia turf “El objetivo será analizar la situación actual de la actividad y coordinar las acciones a seguir”, señala el mensaje que comenzó a circular este viernes entre cuidadores, propietarios, jockey y gente que trabaja en equinoterapia.