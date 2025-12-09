"Hicieron justicia": el documental de MDZ que repasa el histórico Juicio a las Juntas

En Argentina, hay fechas que vuelven como un eco. El 9 de diciembre es una de ellas, el día en que, hace cuarenta años, se conoció la sentencia del Juicio a las Juntas . Este mismo día, MDZ estrena “Hicieron justicia”, un documental que se adentra en el corazón del proceso que redefinió la historia institucional argentina, instaló un límite a la violencia estatal y abrió un camino nuevo para la democracia naciente.

El especial cuenta con entrevistas a los jueces León Arslanián, Ricardo Gil Lavedra, Guillermo Ledesma, Jorge Valerga Aráoz, y a los integrantes de la CONADEP, Daniel Salvador y Graciela Fernández Meijide.

Además de un trabajo de recopilación histórica que incluye imágenes del período 1930-1983, el regreso democrático y las audiencias de 1985, la producción realizada por el equipo audiovisual y periodístico de MDZ se propone revisitar el juicio no sólo como hecho jurídico excepcional, sino como un punto de inflexión en la cultura institucional argentina.

“Este juicio estableció 40 años de democracia, 42 con suerte, y espero que muchos más”, dice Ledesma en una de las entrevistas. Gil Lavedra, por su parte, lo define como “el momento en que la Argentina se atrevió a mirarse al espejo sin bajar la vista”.

El camino recorrido para alcanzar el resultado final fue arduo. Para el diario, la realización del documental abrió reflexiones más amplias sobre la tarea periodística actual, en un tiempo donde la velocidad digital suele imponerse a la comprensión profunda de los fenómenos. En este sentido, “Hicieron justicia” constituye un gesto deliberado de resistencia frente a la lógica del consumo rápido. Apostar a la profundidad y a la investigación de largo alcance también debería ser una obligación para el periodismo de hoy, asfixiado por la demanda de clics inmediatos. En MDZ aceptamos ese desafío de profundizar la labor periodística.

La investigación detrás del documental involucró horas de entrevistas, análisis de archivo y un esfuerzo de contextualización histórica. En palabras de Arslanián, “la sociedad no entendía del todo lo que había pasado, hasta que la voz de las víctimas irrumpió y ya no fue posible negar lo sucedido”. Fernández Meijide refuerza el argumento al decir que “la CONADEP fue a escuchar donde nadie escuchaba, sin esas voces no habría habido juicio”.

El trabajo periodístico también pone el foco en la fragilidad democrática de los años 80, un aspecto que parece olvidado por el debate público. “El juicio no era popular, había miedo. Era un país que empezaba a tomar conciencia”, recuerda Daniel Salvador. Ledesma, en la misma línea, señala uno de los momentos claves, el testimonio de Adriana Calvo de Laborde. “Fue un impacto impresionante; ahí el horror dejó de ser abstracto”.

El documental no sólo revisa la hazaña jurídica, sino también la dimensión humana de quienes cargaron con la responsabilidad histórica. “Necesitábamos que la sentencia fuera unánime, porque una sola disidencia debilitaba el mensaje”, recuerda Ledesma al relatar la famosa anécdota de la servilleta en la que se consolidaron las penas finales.

Con “Hicieron justicia”, MDZ reconstruye el juicio que marcó un antes y un después en la Argentina, apelando a las voces que lo hicieron posible, y también desde una generación periodística que asume que sólo entendiendo el pasado se puede enfrentar la incertidumbre del presente. El resultado es un documental que, a 40 años, devuelve imágenes, preguntas y verdades sobre nuestra joven democracia.