Hay alertas por lluvias eléctricas, granizo y fuertes ráfagas de viento: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió advertencias amarillas para seis provincias. Se esperan lluvias intensas, ráfagas y la posibilidad de viento Zonda.

Este lunes 8 de septiembre el tiempo se presenta con condiciones mayormente estables en gran parte de la Argentina, aunque el norte del país permanece bajo vigilancia por fenómenos meteorológicos adversos. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigentes alertas amarillas por tormentas y vientos en distintas regiones.

Por un lado, rige un aviso por vientos fuertes en Salta y Jujuy, donde se prevén ráfagas del sector oeste con velocidades de entre 50 y 70 km/h, que en sectores cordilleranos podrían superar los 100 km/h. Según el organismo, no se descarta la presencia de viento Zonda en áreas puntuales, lo que puede reducir la visibilidad y aumentar la temperatura de forma repentina.

mapa_alertas (14) Salta, Jujuy, Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa se encuentran bajo advertencias meteorológicas este lunes.

En paralelo, se esperan tormentas en Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa, con lluvias de variada intensidad, algunas localmente fuertes. El SMN detalló que estos fenómenos estarán acompañados por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas de viento y ocasional granizo. Se estiman valores de precipitación acumulada de entre 30 y 60 milímetros, aunque no se descartan registros superiores de forma puntual.

En el resto del territorio nacional no se prevén alertas meteorológicas.