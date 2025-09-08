Hay alertas por lluvias eléctricas, granizo y fuertes ráfagas de viento: las provincias afectadas
El Servicio Meteorológico Nacional emitió advertencias amarillas para seis provincias. Se esperan lluvias intensas, ráfagas y la posibilidad de viento Zonda.
Este lunes 8 de septiembre el tiempo se presenta con condiciones mayormente estables en gran parte de la Argentina, aunque el norte del país permanece bajo vigilancia por fenómenos meteorológicos adversos. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigentes alertas amarillas por tormentas y vientos en distintas regiones.
Por un lado, rige un aviso por vientos fuertes en Salta y Jujuy, donde se prevén ráfagas del sector oeste con velocidades de entre 50 y 70 km/h, que en sectores cordilleranos podrían superar los 100 km/h. Según el organismo, no se descarta la presencia de viento Zonda en áreas puntuales, lo que puede reducir la visibilidad y aumentar la temperatura de forma repentina.
En paralelo, se esperan tormentas en Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa, con lluvias de variada intensidad, algunas localmente fuertes. El SMN detalló que estos fenómenos estarán acompañados por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas de viento y ocasional granizo. Se estiman valores de precipitación acumulada de entre 30 y 60 milímetros, aunque no se descartan registros superiores de forma puntual.
En el resto del territorio nacional no se prevén alertas meteorológicas.
Las temperaturas máximas y mínimas para cada provincia:
- Buenos Aires: mínima de 8° y máxima de 21°.
- Catamarca: mínima de 9° y máxima de 25°.
- Chaco: mínima de 12° y máxima de 24°.
- Chubut: mínima de 8° y máxima de 13°.
- Córdoba: mínima de 10° y máxima de 23°.
- Corrientes: mínima de 14° y máxima de 24°.
- Entre Ríos: mínima de 9° y máxima de 21°.
- Formosa: mínima de 12° y máxima de 23°.
- Jujuy: mínima de 8° y máxima de 26°.
- La Pampa: mínima de 6° y máxima de 20°.
- La Rioja: mínima de 9° y máxima de 25°.
- Mendoza: mínima de 9° y máxima de 21°.
- Misiones: mínima de 14° y máxima de 25°.
- Neuquén: mínima de 6° y máxima de 17°.
- Río Negro: mínima de 10° y máxima de 16°.
- Salta: mínima de 8° y máxima de 27°.
- San Juan: mínima de 9° y máxima de 27°.
- San Luis: mínima de 7° y máxima de 25°.
- Santa Cruz: mínima de -2° y máxima de 8°.
- Santa Fe: mínima de 9° y máxima de 22°.
- Santiago del Estero: mínima de 10° y máxima de 26°.
- Tierra del Fuego: mínima de -2° y máxima de 4°.
- Tucumán: mínima de 10° y máxima de 24°.