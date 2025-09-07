Alertas por fuertes ráfagas de hasta 100 km/h: qué provincias se verán afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas amarillas por vientos intensos y nevadas en zonas de montaña de San Juan, La Rioja, Catamarca y Tucumán.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un domingo mayormente tranquilo en gran parte del país. No obstante, la cordillera del norte concentrará la atención por dos alertas vigentes. En total son cinco provincias las que están en alerta.

En San Juan, La Rioja, Salta, Catamarca y el oeste de Tucumán rige alerta amarilla por vientos. Según el SMN, el área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que pueden superar los 100 km/h, especialmente en los niveles más altos. El ingreso del viento fuerte se espera hacia la tarde, con las ráfagas más intensas en zona cordillerana y precordillerana.

Además, en la cordillera de Catamarca se mantiene alerta por nevadas durante la tarde. Se prevén nevadas de variada intensidad con reducción de visibilidad, particularmente si se combinan con el viento del oeste en altura.

mapa_alertas (13) La zona de montaña de Catamarca tendrá además riesgo de nevadas en horas de la tarde.

Para el resto del país, el SMN no reporta alertas meteorológicas: se espera un día sin fenómenos significativos, con nubosidad variable y ambiente acorde a la época.