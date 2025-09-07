Alertas por fuertes ráfagas de hasta 100 km/h: qué provincias se verán afectadas
El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas amarillas por vientos intensos y nevadas en zonas de montaña de San Juan, La Rioja, Catamarca y Tucumán.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un domingo mayormente tranquilo en gran parte del país. No obstante, la cordillera del norte concentrará la atención por dos alertas vigentes. En total son cinco provincias las que están en alerta.
En San Juan, La Rioja, Salta, Catamarca y el oeste de Tucumán rige alerta amarilla por vientos. Según el SMN, el área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que pueden superar los 100 km/h, especialmente en los niveles más altos. El ingreso del viento fuerte se espera hacia la tarde, con las ráfagas más intensas en zona cordillerana y precordillerana.
Además, en la cordillera de Catamarca se mantiene alerta por nevadas durante la tarde. Se prevén nevadas de variada intensidad con reducción de visibilidad, particularmente si se combinan con el viento del oeste en altura.
Para el resto del país, el SMN no reporta alertas meteorológicas: se espera un día sin fenómenos significativos, con nubosidad variable y ambiente acorde a la época.
Las temperaturas para cada provincia:
- Buenos Aires: mínima de 8° y máxima de 16°.
- Catamarca: mínima de 7° y máxima de 25°.
- Chaco: mínima de 15° y máxima de 23°.
- Chubut: mínima de 4° y máxima de 16°.
- Córdoba: mínima de 8° y máxima de 23°.
- Corrientes: mínima de 14° y máxima de 21°.
- Entre Ríos: mínima de 9° y máxima de 21°.
- Formosa: mínima de 16° y máxima de 23°.
- Jujuy: mínima de 8° y máxima de 27°.
- La Pampa: mínima de 5° y máxima de 20°.
- La Rioja: mínima de 8° y máxima de 25°.
- Mendoza: mínima de 2° y máxima de 21°.
- Misiones: mínima de 18° y máxima de 21°.
- Neuquén: mínima de 4° y máxima de 17°.
- Río Negro: mínima de 6° y máxima de 16°.
- Salta: mínima de 5° y máxima de 26°.
- San Juan: mínima de 2° y máxima de 21°.
- San Luis: mínima de 5° y máxima de 21°.
- Santa Cruz: mínima de 1° y máxima de 8°.
- Santa Fe: mínima de 9° y máxima de 22°.
- Santiago del Estero: mínima de 9° y máxima de 26°.
- Tierra del Fuego: mínima de -2° y máxima de 4°.
- Tucumán: mínima de 6° y máxima de 24°.