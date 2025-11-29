Grooming en plataformas de juegos: qué aprendemos del primer caso condenado en Roblox

Tras la inédita sentencia en Mendoza a un hombre de 47 años condenado a 3 años de prisión por el delito de grooming , por acoso a una niña de 13 años a través de la plataforma de juegos Roblox . La condena reactiva un alerta sobre los riesgos en entornos digitales para niños, niñas y adolescentes.

Al ser consultada en MDZ Radio sobre el fallo, Milagros Schroder , coordinadora de Faro Digital, explicó la naturaleza del delito: "el grooming es un delito penal en nuestro país desde el año 2013, no es algo nuevo. Es el abuso a la sexualidad de una persona mayor de 18 años a un niño, niña o adolescente y es la intención del abuso a la sexualidad. No hace falta que se vea de manera presencial y esto es importante: no es un predelito, no tiene que existir una violación concreta sino ya el mero contacto con la intención".

En esta línea, Schroder aclaró que "no se trata de demonizar las plataformas sino entender las prácticas". Para dimensionar el entorno digital, la especialista describió a Roblox señalando que "no es un juego, no es Tetris, no es Pac-Man, es una plataforma donde se puede jugar y eso. A mí me gusta entenderlas como si fueran un shopping donde vos podés hacer varias cosas a la vez, un centro comercial donde no solamente vas a los jueguitos".

Respecto al perfil del acosador, precisó : "el grooming no siempre es un contacto desconocido. La persona de grooming no está apurada, va a tratar de generar un vínculo de confianza. No es el viejo verde que tenemos en la cabeza". Y agregó: "no se presentan como un monstruo, sino como alguien agradable".

Un punto central que destacó Schroder es la despreocupación adulta. "Tiene que ver con un territorio que presenta ciertos riesgos y que en general nosotros dejamos a los chicos y las chicas muy solos porque todos son jueguitos, porque es algo de los chicos, porque los chicos saben mejor apretar los botones que nosotros. Hay toda una lógica de dejarlos en soledad, eso es lo que más nos preocupa: que los chicos y las chicas están muy solos", afirmó.

groomer.jpg Imagen ilustrativa de grooming.

Frente a esta realidad, la coordinadora instó a un acompañamiento activo: "la clave es que como adultos no tenemos acuerdos de crianza digital. Hay algo de meternos también en conocer cuáles son esos territorios, a qué es lo que están haciendo, qué les gusta, qué no les gusta, para qué quieren, para qué no quieren y tomar decisiones. Nosotros tenemos que decidir cuándo aparece, qué tecnología, qué práctica, para qué, de qué manera y nos tenemos que hacer cargo de eso".

Diálogo y "abrazo pronto" como herramientas clave

Schroder fue enfática al proponer una estrategia de cuidado basada en la comunicación y la contención. "la clave es ir con el abrazo pronto, no con el reto pronto. No importa qué pasó, no importa cuándo, no importa dónde, lo que te va a generar incomodidad, lo que te dé miedo, vergüenza, asco, acá estoy con el abrazo pronto, después vemos qué era", recomendó.

Además, recalcó la importancia de un diálogo continuo y específico: "es importante que esta conversación continúe, que empieza cuando ellos son muy chicos pero que continúa. Del mismo modo que les preguntamos cómo te fue en el cole, cómo te fue en la plaza, cómo te fue en el cumpleaños, cómo te fue en internet, cómo te fue en Roblox, cómo te fue en Fortnite, qué viste, qué no viste y escuchar".

Recomendaciones para la prevención

La coordinadora de Faro Digital propuso estrategias concretas para el cuidado:

Diálogo constante y específico: "Es importante esta conversación que continúa. Del mismo modo que les preguntamos cómo te fue en el cole, cómo te fue en la plaza, preguntar cómo te fue en internet, cómo te fue en Roblox, qué viste, qué no viste y escuchar". Presencia activa del adulto: "Hay algo de meternos también en conocer cuáles son esos territorios, a qué es lo que están haciendo, qué les gusta, qué no les gusta. Nosotros tenemos que decidir cuándo aparece, qué tecnología, qué práctica, para qué, de qué manera y nos tenemos que hacer cargo de eso". El "abrazo pronto" como estrategia: "La clave es ir con el abrazo pronto, no con el reto pronto. No importa qué, no importa cuándo, no importa dónde, lo que te va a generar incomodidad, lo que te dé miedo, vergüenza, asco, acá estoy con el abrazo pronto, después vemos qué era". Conocimiento genuino del mundo digital infantil: "Con genuino interés escucho algo que le interesa y puedo hacer dos o tres preguntas, recuperar lo que me está diciendo. Cuando venga a decirme qué pasó con Roblox, no estoy tan lejos de él". Establecer acuerdos entre adultos: "La clave es que como adultos no tenemos acuerdos de crianza digital. Es importante este diálogo entre adultos porque de repente algún tío, alguna abuela, algún vecino, algún docente es clave también para acompañarnos".

Schroder finalizó con un llamado a la responsabilidad colectiva: "es fundamental no dejar solos a los chicos y a las chicas, porque están muy solos, no nos ven como referentes en ese territorio y eso es un desplazamiento del que nos tenemos que hacer cargo".

El caso evidencia la importancia de trasladar los cuidados del mundo físico al digital, entendiendo que "los mismos cuidados que pensamos con los abusos sexuales fuera de línea debemos pensarlos también para los territorios virtuales".