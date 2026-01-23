Gripe H3N2: la dura advertencia de un experto por circulación temprana y falta de vacunas

Esta semana se confirmó la primera muerte en Argentina por la gripe H3N2 . El paciente era un hombre de 74 años que había llegado a Mendoza en un vuelvo procedente de Europa para visitar familiares. Luego de permanecer más de un mes internado en el Hospital Carillo, falleció este martes. Si bien estaba vacunado, las autoridades indicaron que diversas comorbilidades complicaron su cuadro.

Un día después de la primera muerte en el país por la gripe H3N2, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, recibió al ministro de Salud, Mario Lugones, para hablar de la nueva variante y monitorear la situación epidemiológica. Según el último Boletín Epidemiológico Nacional, entre el 18 de diciembre de 2025 y el 16 de enero de 2026, se registraron 28 contagios en 14 provincias.

Ante estos datos públicos que difundió el Ejecutivo, en el Gobierno buscan transmitir tranquilidad, aunque reconocen que están supervisando la situación epidemiológica general. “ Es un virus más, sabemos que circulará, pero no será muy distinto al resto de las variantes. Es algo más contagiosa, pero no más agresiva o letal ”, señaló a MDZ una alta fuente dentro del Ministerio de Salud.

La fiebre y el malestar general son dos síntomas comunes de la gripe H3N2.

Por lo pronto, el Gobierno nacional descarta tomar medidas adicionales. No reforzará el sistema sanitario porque no proyecta un aumento de casos graves y tampoco prevé adelantar los calendarios de vacunación antigripal ni comprar nuevas vacunas ante la aparición de este subtipo.

Eduardo Arellano (MN 66988), emergentólogo , explicó que el virus de la gripe ya es conocido, pero indicó que en esta oportunidad viene con una variante que "es muy agresiva y tiene una alta transmisión".

"Ya tenemos 28 casos confirmados, pero hay cientos, y yo me atrevería a decir miles de casos, que no están confirmados. Gente que tiene el virus y no se hizo un control. Este virus no tiene calendario, ya llegó", señaló el experto en diálogo con MDZ Radio.

Arellano expresó que la gripe H3N2 afecta especialmente a los grupos vulnerables que son niños, embarazadas, adultos mayores y personas con comorbilidades o enfermedades crónicas.

"De los casos confirmados se internó a la mitad, que es altísimo. El problema de la gripe es que, al no estar vacunada la población hoy, va a afectar a los grupos vulnerables y la consecuencia será complicaciones respiratorios, aumento de la hospitalización y el colapso o saturación del sistema de salud", adelantó.

Adelantar la campaña de vacunación

Todos coinciden, la vacunación es fundamental porque reduce el riesgo de desarrollar una infección grave o requerir hospitalización. Mientras distintas provincias consideran que sería oportuno adelantar la campaña de vacunación, el Ministerio de Salud descarta tomar medidas adicionales.

Habitualmente, la campaña de vacunación contra la se hace entre marzo y abril. Sin embargo, Arellano planteó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda adelantar el calendario.

"La principal medida sanitaria contra este tipo de virus es la vacunación. La campaña de vacunación debería iniciarse inmediatamente. Enfermeras que trabajan en el área de inmunizaciones reportan que no están los lotes de vacunas en el lugar habitual, que son las heladeras del Ministerio de Salud o de la ANMAT. Hoy, todavía no podemos aseguran que estén los lotes de vacunación para distribuir", advirtió el emergentólogo.

Y agregó: "Espero que pronto se informe que se compraron las vacunas y que van a empezar con campañas de cercanía. Si no, van a aumentar los muertos".

Vacuna contra la gripe H3N2

La vacuna antigripal está en el calendario y previene complicaciones graves. Se tienen que vacunar:

Mayores de 65 años.

Personas con enfermedad crónica asociada o con algún compromiso de sus inmunidad.

Niños de 6 a 24 meses.

Embarazadas y puérperas.

Otras medidas importantes tienen que ver con mantener los hábitos de prevención, como toser en el pliegue del codo, tener ambientes ventilados, usar barbijo en caso de tener síntomas y el lavado frecuente de manos frecuente.

Se estima que la gripe K no presenta mayor gravedad individual en personas vacunadas, aunque especialistas remarcan que su capacidad de evasión inmunitaria facilita una propagación más amplia, incluso en poblaciones con dosis recientes.

Entre los síntomas reportados de la gripe H3N2 destacan: