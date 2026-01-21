Tras el primer muerto, el Gobierno monitoreó la circulación de la gripe H3N2 y minimizó su impacto: "Es un virus más"

A un día de conocerse el primer fallecido , el Gobierno llevó adelante una reunión este miércoles en Casa Rosada donde se monitoreó la circulación de la gripe H3N2 . El jefe de gabinete, Manuel Adorni , recibió en su despacho al ministro de Salud, Mario Lugones , con quien habló acerca de esta nueva variante.

Hasta el lunes, la cartera sanitaria constató 28 casos de esta cepa, también llamada subclado K . Los contagios mayormente se dieron de personas que llegaron al país procedente de Europa o Estados Unidos y se reportan en la mayoría de las provincias. Están distribuidos en 14 jurisdicciones del país: 4 en Buenos Aires (PBA), 3 en Mendoza, 3 en Neuquén, 2 en Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), 2 en Córdoba, 2 en Corrientes, 2 en Entre Ríos, 2 en Santa Cruz, 2 en Santa Fe, 2 en Tierra del Fuego, 1 en Chubut, 1 en La Pampa, 1 en La Rioja y 1 en Río Negro

En cuanto a los antecedentes de viaje, 7 manifestaron haber viajado recientemente a Europa, Estados Unidos y el Caribe, 1 a Córdoba y 2 a Tierra del Fuego.

Respecto al primer deceso, se reportó a un hombre de 74 años que se encontraba en Mendoza . “Sabíamos que el paciente tenía una infección por gripe H3N2 y que sus patologías previas fueron lo que llevó a que tuviera estas complicaciones y este deceso fatal”, le dijo Beatriz Montenegro , directora del Hospital Carrillo, a MDZ Radio .

Ante estos datos públicos que difundió el Ejecutivo, en el Gobierno buscan transmitir tranquilidad, aunque reconocen que están supervisando la situación epidemiológica general. “ Es un virus más, sabemos que circulará, pero no será muy distinto al resto de las variantes. Es algo más contagiosa, pero no más agresiva o letal ”, señaló a MDZ una alta fuente dentro del Ministerio de Salud.

Estos mismos funcionarios especializados indican que aquellas personas que sienten algún síntoma compatible con una gripe “deben acudir a su médico” y aquellos grupos de riesgo que no se vacunaron contra la influenza “tienen que ir a aplicarse su dosis”.

Mendoza confirmó el primer caso de gripe A H3N2. Mendoza confirmó el primer caso de gripe A H3N2.

¿Qué medidas tomará el Gobierno?

Ante estas recomendaciones, la gestión libertaria descarta tomar medidas adicionales. No reforzará el sistema sanitario porque no proyecta un aumento de casos graves y tampoco prevé adelantar los calendarios de vacunación antigripal ni comprar nuevas vacunas ante la aparición de este subtipo.

En consecuencia, se estableció que el Ministerio de Salud monte un centro de control, donde haya un contacto fluido con las jurisdicciones para estar pendiente de la evolución de casos positivos y su respectivo seguimiento epidemiológico.

“El Ministerio de Salud de la Nación trabaja con las jurisdicciones para fortalecer el monitoreo a través de las Unidades Centinela de IRAG, las Unidades de Monitoreo Ambulatorio de ETI, la Red Nacional de Laboratorios de Influenza y Otros Virus Respiratorios. Asimismo, se enfatiza en la importancia de la notificación oportuna de las muestras estudiadas y positivas para cada virus respiratorio, así como la nominalización de los casos positivos de Influenza para consignar su subtipificación y eventual derivación para estudios genómicos”, se agregó.

La preocupación en redes se suscitó a partir de conocerse que la mitad de los mayores de 60 años y menores de 10 necesitaron internación hospitalaria, con el dato sustancial de que solo el 21% se había vacunado preventivamente.

El análisis genómico permitió clasificar a los virus dentro del subclado K, que presenta cambios genéticos asociados a una mayor transmisibilidad. Estas características podrían favorecer un aumento en el número de casos y en las consultas al sistema de salud. No obstante, la evidencia disponible hasta el momento no indicaría que este subclado se asocie a una mayor severidad clínica en comparación con otros virus de influenza A(H3N2) que han circulado en temporadas previas, consignaron los profesionales.