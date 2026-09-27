Granizo y tormentas fuertes en el AMBA: qué zonas están bajo alerta amarilla del SMN

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) mantiene este domingo 27 de septiembre una alerta amarilla por tormentas que alcanza a varios sectores del Área Metropolitana de Buenos Aires ( AMBA ). El organismo anticipa fenómenos localmente fuertes, con abundante lluvia en períodos cortos, ráfagas intensas, actividad eléctrica frecuente y ocasional caída de granizo, como ocurrió en la localidad de Navarro.

Para la Ciudad, el pronóstico indica tormentas fuertes durante la mañana y la tarde , mientras que hacia la noche se esperan tormentas aisladas. La probabilidad de precipitaciones se ubica entre el 70% y el 100% durante la mañana y disminuye a un rango de entre 40% y 70% por la tarde y la noche.

La alerta oficial del SMN señala que la Ciudad será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes. El organismo meteorológico prevé además valores de precipitación acumulada de entre 20 y 50 milímetros, aunque advierte que esas cantidades podrían ser superadas de manera puntual.

Las condiciones de viento serán otro factor para tener en cuenta durante la jornada. De acuerdo con el pronóstico, se esperan vientos del este de entre 23 y 31 kilómetros por hora , con ráfagas que durante la mañana y la tarde podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h .

Por la noche, el viento cambiará predominantemente hacia el noreste y las ráfagas podrían intensificarse hasta ubicarse entre 51 y 59 km/h . La temperatura prevista es de 15°C durante la mañana, 19°C por la tarde y 17°C durante la noche.

El nivel amarillo implica que la población debe mantenerse informada sobre las condiciones meteorológicas. Para este domingo, el fenómeno señalado son las tormentas y los principales riesgos previstos son las precipitaciones intensas, el granizo ocasional, la actividad eléctrica y las ráfagas.

Granizo en Buenos Aires: cuáles son las zonas afectadas

El escenario de tormentas no se limita a la Ciudad, ya que distintas localidades de la provincia de Buenos Aires se encuentran afectadas por tormentas fuertes, lluvias intensas, ráfagas y posibilidad de ocasional caída de granizo.

Entre las zonas bonaerenses señaladas se encuentran 25 de Mayo, 9 de Julio, Alberti, Bragado, Cañuelas, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Chivilcoy, General Belgrano, General Las Heras, General Viamonte, La Matanza, Lincoln, Lobos, Marcos Paz, Navarro, Pehuajó, Roque Pérez, San Miguel del Monte, San Vicente y Suipacha.

Dentro de ese panorama, Navarro y localidades cercanas fueron mencionadas entre las áreas afectadas durante la mañana. El pronóstico señala tormentas fuertes y ráfagas provenientes del sector este que podrían alcanzar velocidades cercanas a los 50 kilómetros por hora.

Las recomendaciones ante las tormentas y el granizo

Frente a este tipo de fenómenos, el SMN indica retirar o asegurar los objetos que puedan ser arrastrados por el viento y cerrar puertas y ventanas. También recomienda mantenerse alejado de marquesinas, carteles publicitarios, árboles y postes.

Durante las tormentas, la indicación es permanecer dentro de construcciones cerradas, como viviendas, escuelas o edificios públicos. Si una persona se encuentra al aire libre, debe buscar refugio inmediato en un edificio, una casa o un vehículo cerrado.

El organismo también aconseja mantenerse alejado de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable. Ante la actividad eléctrica, recomienda no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas para reducir el riesgo de ser alcanzado por un rayo.

De esta manera, CABA y distintas localidades bonaerenses afrontan una jornada marcada por las tormentas, con posibilidad de granizo y ráfagas intensas. El período de mayor inestabilidad previsto para la Ciudad se concentra durante la mañana y la tarde, antes de un escenario de tormentas aisladas hacia la noche.