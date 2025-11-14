Godoy Cruz lanza una capacitación gratuita para ingresar al mundo del vino

La Municipalidad de Godoy Cruz abre una nueva capacitación gratuita enfocada en la cultura vitivinícola, con cupos limitados y certificación.

El curso propone cinco encuentros para aprender los fundamentos de la cultura vitivinícola mendocina.

La Municipalidad de Godoy Cruz anunció una nueva capacitación gratuita destinada a fortalecer las habilidades de personas que trabajan en turismo, gastronomía y hotelería. En esta edición, el programa Empresas que Enseñan presentará el curso “Introducción al Mundo del Vino”, orientado a mayores de 18 años vinculados a actividades relacionadas con la industria vitivinícola.

La iniciativa busca brindar herramientas que mejoren la atención al visitante y el conocimiento del producto insignia de Mendoza. Para ello, se ofrecerá una formación que combina saberes teóricos y prácticos sobre la cultura del vino.

Descubrir la esencia del vino mendocino El curso se desarrollará a lo largo de cinco encuentros, en los que se abordarán los conceptos centrales del universo vitivinícola: historia, fermentación, cepas, zonas productoras, tipos de barricas, procesos de guarda, copas, decantación, maridaje y técnicas básicas de cata.

La capacitación culminará con una visita a una bodega, una instancia que permitirá experimentar en primera persona lo aprendido y completar la formación con una experiencia sensorial integral.

Fechas, lugar e inscripción Las clases comenzarán el sábado 22 de noviembre a las 9.30 en el Espacio Arizu (Belgrano 1322) y continuarán los sábados 29/11, 6/12, 13/12 y 20/12. La inscripción es gratuita y los cupos son limitados. Quienes completen el curso recibirán certificación.