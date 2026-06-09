Godoy Cruz anunció promociones gastronómicas a $10.000 durante el Mundial

La Municipalidad de Godoy Cruz presentó una nueva edición de "Mundial de Sabores", una propuesta que combina fútbol, gastronomía y desarrollo económico local a través de promociones especiales en comercios del departamento.

La iniciativa se desarrollará entre el 16 y el 27 de junio y permitirá acceder a menús promocionales por $10.000 durante cada partido correspondiente a la primera fase del Mundial 2026 . El objetivo es impulsar el consumo en los establecimientos gastronómicos locales y ofrecer alternativas accesibles para disfrutar de cada encuentro.

Durante esos días, vecinos y visitantes podrán elegir entre distintas propuestas culinarias preparadas especialmente para la ocasión. Además, las promociones estarán disponibles tanto para consumir en los locales adheridos como bajo la modalidad take away, permitiendo retirar los pedidos y disfrutar de los partidos desde casa.

El intendente Diego Costarelli destacó la importancia de este tipo de acciones para el desarrollo económico del departamento. "El crecimiento sostenible no se improvisa ni es patrimonio de una persona. La cooperación con el sector privado local nos potencia y nos permite transformar proyectos en realidades concretas", señaló.

Asimismo, agregó: "Queremos que el Mundial de Sabores sea una oportunidad para acompañar y fortalecer a nuestros comercios gastronómicos. Al mismo tiempo, la idea es generar espacios de encuentro para vecinos y visitantes".

El jefe comunal también remarcó el valor social de la propuesta. "El fútbol tiene la capacidad de unirnos, y esta propuesta combina esa pasión con la identidad culinaria y el talento de quienes trabajan cada día en Godoy Cruz", sostuvo.

Cómo acceder a las promociones

Cada menú fue diseñado para que amigos, familias y aficionados al fútbol puedan compartir los partidos acompañados por una oferta gastronómica variada. Las promociones incluyen hamburguesas, pizzas, tacos, lomos, milanesas, pastas y picadas, entre otras opciones.

Para acceder a los beneficios será necesario realizar una reserva previa mediante WhatsApp en el comercio elegido. Una vez efectuado el pedido, los clientes podrán optar por consumir en el local o retirarlo para llevar.

Desde la organización también informaron que los pagos podrán realizarse mediante transferencia bancaria o en efectivo, según las condiciones de cada establecimiento.

Los diez locales que participan del "Mundial de Sabores"

La propuesta reúne a diez comercios gastronómicos de distintos puntos de Godoy Cruz, cada uno con promociones especialmente preparadas para el evento.

Participan Taco México, Ristretto, Mosh Burger, Ñam, Burger Shoppe, Estación Palero, Cantina Talleres, Sanguchitos, Jovita Cocina & Barra y El Buen Raviol, con alternativas que van desde tacos y hamburguesas hasta lomos, pizzas, milanesas y pastas rellenas.

Con esta iniciativa, el Municipio busca seguir acompañando a emprendedores y establecimientos gastronómicos mediante acciones que promuevan el consumo local y generen nuevas oportunidades para el sector.

Taco México

Av. San Martín 1850, Barrio Bombal.

Reservas: 2617754787.

Promoción: 2 tacos crunchy o 2 mechaditas de cerdo o pollo.

Ristretto

Beltrán 681.

Reservas: 2615511851.

Promoción: picada individual más pinta de cerveza artesanal o copa de vino.

Mosh Burger

Juan V. González 1410.

Reservas: 2613625730.

Promoción: cheeseburger doble con papas.

Ñam

Perito Moreno 2500.

Reservas: 2617000018.

Promoción: cheeseburger simple con papas y gaseosa.

Burger Shoppe

Chacabuco 297.

Reservas: 2612489424.

Promoción: cheeseburger simple con papas y gaseosa.

Estación Palero

San Martín Sur 815.

Reservas: 2616692244.

Promoción: lomo completo de 20 centímetros con papas.

Cantina Talleres

Belgrano 1547.

Reservas: 2617184419.

Promoción: milanesa napolitana con papas.

Sanguchitos

Carril Cervantes 1370.

Reservas: 2615581508.

Promoción: lomo tradicional de 18 centímetros con mayonesa, salsa, lechuga, jamón, queso y papas.

Jovita Cocina & Barra

Paraguay 1335, esquina Paso de los Andes.

Reservas: 2612425051.

Promoción: pizza muzzarella o fugazza con papas.

El Buen Raviol