Germán Álvarez: "El arte es una de las actividades que me hacen sentir la vida que hay en mí"

Germán Álvarez era "un pibe de barrio" como cuenta él que de a poco fue descubriendo lo que le generaba el arte. "Iba entendiendo, percibiendo y elaborando un lenguaje, un espacio visual, estético y sensible", narra.

¿Autodidacta o estudiado?

Las dos. Estudié y estudio hoy, aprendí de maestros y compañeros y también busqué y aún sigo buscando aprender de mis propias experiencias.

German Alvarez

¿Qué es el arte para vos?

Uff, la pregunta del millón. He escuchado muchas definiciones y todas guardan alguna verdad. Para mí es una hermosa y mágica posibilidad de comunicarme con otra persona sin palabras, además lo entiendo como una plataforma para vivenciar, entender y apoderarme del mundo.

¿Qué expresás a través de arte?

Creo, dependerá del artista aquello que pueda expresar una pieza de arte, en cualquier disciplina. Expresar algo es un sello distintivo de cada uno de nosotros como seres, por lo que creo, como artistas debemos ser genuinos, valientes, buscarnos en nuestra esencia, para que nuestro trabajo exprese eso que somos o vemos.

¿Cuándo te diste cuenta que querías vivir del arte?

¿Cómo nació? (risas) No lo sé. Probablemente tenía cosas para decir. Lo cierto es que fui construyendo este camino, de a poquito, fui un pibe de barrio, con amigos en la esquina para jugar al fútbol. Pero el arte era algo que me interesaba también, donde iba entendiendo, percibiendo y elaborando un lenguaje, un espacio visual, estético y sensible.

¿Qué sentís cuando pintás?

Cuando pinto. Siento un montón de cosas. Algunas enfrentadas entre sí y lo explico. Si te digo que siento placer o alegría, es así, pero también me genera una buena dosis de responsabilidad y ansiedad. Como artista creo que cada trabajo que comienzo, debe ser reflejo de lo que soy o veo, trato de comprometerme con una idea visual y con ese concepto, y a cada paso ir doy esa responsabilidad es mayor.

German Alvarez

¿Cómo te enfrentás a un lienzo blanco?

Nunca me enfrentó a un lienzo en blanco. Siempre hay una idea previa, puede provocarla, una canción, un poema, una imagen, etc, voy elaborando mis propios escritos, y a partir de estos voy construyendo una obra, que probablemente será portadora de su propia historia y tendrá su propio discurso.

Cuando mirás cuadros viejos tuyos, ¿te encontrás o ya no?

Cómo decía, existe una idea previa, pero cada trabajo exige, por su propia esencia, un soporte, una técnica, un camino distinto de otros, por eso intento ser flexible, para manejar esas opciones. Intento respetar el "espíritu" de cada obra, y eso conlleva, tomar decisiones, sobre los pasos que se irán dando.

¿Cuándo te propusiste vivir del arte?

Seguro. Siempre estoy en mis viejos trabajos aunque a veces me cueste encontrarme. Creo en el camino y la construcción por lo tanto lo que alguna vez fui, o hice, está presente en lo que soy ahora

German Alvarez

¿Cuál es tu sueño?

Nunca me propuse vivir del arte. Podría decir que el arte es una de las actividades que me hacen sentir la vida que hay en mí. Soy un hombre pleno, tengo una hermosa familia, vivo económicamente de mí trabajo, y al arte jamás la concebí como una actividad de la que debía vivir. En muchas ocasiones he sentido alivio sabiendo que no era necesario vender, mi trabajo me ha dado la oportunidad de tener matices y libertad. Lo cual no significa que he tenido la posibilidad de que muchas personas se interesaron en mí trabajo, lo que es tremendamente grato y hermoso. El hecho de que alguien decida tener un trabajo mío, ha sido inspirador.

¿Te gusta mostrar lo qué hacés? ¿Cómo te llevás con el marketing?

Siento que es posible, no es fácil y los artistas necesitamos de una política de estado que aliente la opción de consumo de artes visuales, es complejo, debe existir un contexto, económico y cultural que propicie un mercado más vital en la provincia

El arte ha ido cumpliendo varios de los sueños que tuve, y seguramente los seguirá cumpliendo, el arte ha sido muy generoso conmigo, no le pido nada, solo quiero ser su "amigo" hasta el último de mis días.

German Alvarez

¿Te gusta mostrar lo qué hacés? ¿Cómo te llevás con el marketing?

Me resulta el paso lógico mostrar mi trabajo y lo disfruto, forma parte de mí lugar en la sociedad, con el marketing no me llevo, pero lo intento.

¿Qué te inspira?

Una situación puede ser inspiradora, una canción, un verso, una imagen, una conversación con mi mujer, con un amigo. Soy permeable, curioso y estoy atento a todo a mí alrededor.

¿Qué sentís cuando terminás un cuadro?

Cuando termino un trabajo, siento alegría, cuando lo comienzo también pero hay además. Una dosis de ansiedad y compromiso.

¿Cómo le ponés un valor a tu obra?

Es complejo ponerle valor a un trabajo, cada uno de ellos, lo valoro desde diferentes perspectivas. Pero soy el primer fan de mi trabajo, creo mucho en el, porque pongo en juego mucho de mis intereses y mí vida.

¿Quién valora más tu arte el mendocino o el turista?

Creo que tanto el mendocino o el turista valoran mí trabajo por igual. Si hablamos concretamente de ventas he vendido mucha obra a turistas extranjeros, pero no lo asociaría a una cuestión de valoración, sino más bien a una cuestión de posibilidades y cultura de consumo de artes, yo valoro muchísimo la opción de que alguien se sienta atraído o que mí trabajo le diga algo. Yo lo denomino: "El pequeño milagro". Conectar con alguien a través de una obra.

¿Dónde soñás con ver un cuadro tuyo?

Uff... Creeme no tengo ese tipo de sueños. Cuando ocurre el "pequeño milagro", ya siento cumplido el sueño, es decir cualquier lugar o espacio donde haya una obra mía y sea valorada por lo que "dice" .

¿Qué pieza o cuadro quisieras tener en tu casa que no sea tuyo?

En principio, tener un laburo en mí casa, significaría privar a muchos de verlo, pero a fuerza de ser egoísta, diría que podrían ser dos las obras: "Sin pan y sin trabajo" de Ernesto De la Cárcova y la segunda, creo que se llama "Team de barrio" de A.Berni.