Fuerte sismo sacudió a Santiago Del Estero: llegó a una magnitud de 5,8

El epicentro del sismo se dio en el departamento de Figueroa. Además de Santiago del Estero, el temblor llegó a Mendoza, aunque con menor magnitud.

Un fuerte sismo de magnitud 5,8 en la escala de Richter se produjo esta tarde en el departamento de Figueroa, a unos 100 kilómetros de la ciudad de Santiago del Estero. El temblor se registró cerca de las 18. De acuerdo al Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres) también hubo otro movimiento telúrico en Mendoza, aunque de menor intensidad.

La profundidad del sismo fue de 566,90 km, según el Centro Alemán de Investigación de Geociencias (GFZ). A pesar de la magnitud, la gran profundidad del sismo bajo la superficie terrestre (más de 560 km) pudo haber atenuado su intensidad, haciendo que se percibiera como un temblor más débil en la superficie.

Qué localidades cercanas estuvieron afectadas por el sismo El sismo se pudo haber sentido, aunque de manera leve, en ciudades y pueblos cercanos al epicentro, tales como:

El Hoyo (a 13 km)

Tintina (a 63 km)

Campo Gallo (a 75 km)

Santiago del Estero (a 120 km)