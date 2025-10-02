Escándalo por Ludovica Squirru: suspendieron la presentación de su libro en el Planetario

La astróloga iba a llevar a cabo un evento en el Planetario que finalmente se canceló debido a un pedido de la Asociación Argentina de Astronomía.

Una polémica decisión se dio este jueves por la tarde, después de que la Asociación Argentina de Astronomía presentara una exigencia al Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. El pedido era cancelar un evento donde la astróloga Ludovica Squirru iba a firmar ejemplares de su último libro en el Planetario.

Desde la organización civil habían solicitado “la cancelación inmediata” de la presentación de su libro, programada para este sábado. Quienes finalmente tomaron la determinación no fueron las autoridades de la Ciudad, sino los organizadores del propio evento.

Desde la editorial Penguin Random House Argentina explicaron: “Ante las repercusiones que ha generado el anuncio de la presentación del libro, las partes involucradas han decidido suspender el evento”.

El repudio de la Asociación Argentina de Astronomía por la presentación en el Planetario Desde la organización consideraron que este libro era “un agravio a la comunidad científica y educativa que trabaja incansablemente por la promoción de la ciencia en Argentina”, así como también “un retroceso en la educación y la enseñanza de las ciencias” y “una deshonra a la trayectoria del propio Planetario, cuya misión es promover la divulgación de las ciencias”. La carta, además, estaba firmada por la presidenta de la asociación, Mariana Orellana, y dirigida a la ministra de Cultura porteña.

En ella también se manifestó la “enorme preocupación y categórico rechazo al evento que iba a realizarse en el Planetario Galileo Galilei el próximo sábado 4 de octubre, donde la astróloga señora Ludovica Squirru iba a presentar su libro ‘Horóscopo chino 2026’”.