Tembló y se sintió con fuerza en Mendoza

El sismo fue de 4,4 en la escala Richter y se sintió con fuerza en varias zonas de Mendoza.

Pasadas las 15 del jueves, tembló con fuerza y se sintió en Mendoza. La información preliminar indica que el temblor fue de 4,4 grados en la escala Richter.

De acuerdo a la información proporcionada por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, el epicentro del sismo se ubicó cerca de Las Cuevas y tuvo una profundidad de 130 kilómetros.

inpress