Tembló y se sintió con fuerza en Mendoza
El sismo fue de 4,4 en la escala Richter y se sintió con fuerza en varias zonas de Mendoza.
Pasadas las 15 del jueves, tembló con fuerza y se sintió en Mendoza. La información preliminar indica que el temblor fue de 4,4 grados en la escala Richter.
De acuerdo a la información proporcionada por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, el epicentro del sismo se ubicó cerca de Las Cuevas y tuvo una profundidad de 130 kilómetros.
En redes sociales, varios mendocinos alertaron sobre el fuerte temblor y advirtieron que se sintió principalmente en los pisos superiores de varios edificios del Gran Mendoza.