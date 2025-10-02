Así serán las últimas 24 horas de trabajo en el socavón del Acceso Sur

Las obras continúan en el Acceso Sur para reparar el gran socavón en la zona entre Rawson y Juan José Paso. En total, han trabajado unas 100 personas entre empleados municipales y contratistas. Desde la Municipalidad de Luján de Cuyo informaron que habrá desvíos en ambas manos de la ruta.

La Municipalidad de Luján de Cuyo informó que hoy a partir de las 21, los operarios de la Secretaría de Obras Públicas iniciarán los trabajos de emergencia sobre la calzada oeste del Acceso Sur , a la altura de calle Carrodilla, en el marco de la intervención de la obra de emergencia del colector cloacal.

Desvíos en el Acceso Sur

Durante la intervención en calzada Oeste (Norte-Sur):

El tránsito Norte–Sur se desviará por el cantero central, circulando en contramano tipo bypass.

El tránsito Sur–Norte se canalizará por la colectora Este (bypass).

Obras En El Acceso Sur Socavón (4) Mercedes Gómez/ MDZ

Concluida esta etapa (compactación, carpeta, rodillado y señalización), el esquema se invertirá para intervenir la calzada Este. Finalmente, se pavimentará la colectora Este para completar la secuencia.

Desde la Municipalidad de Luján de Cuyo esperan terminar las tareas el viernes 3 de octubre a última hora de la tarde o en la noche. La circulación sobre la ruta se irá restableciendo de acuerdo a las condiciones de seguridad y calidad.

Por qué se hizo el socavón

El socavón se generó porque debajo del asfalto hay un colector cloacal muy viejo y, como el líquido cloacal produce gases corrosivos que desintegraron el material cementicio, la cañería desapareció y quedó un hueco. Por lo tanto, la calzada cedió.

Desvío en el Acceso Sur por el socavón

Para poder reparar el socavón, los empleados municipales y contratistas abrieron una zanja de 6 metros de ancho por 4 metros de profundidad y por unos 30 metros de largo que va desde el cantero central hasta la banquina.

Una vez preparado el terreno, los trabajadores colocarán los caños de acero de 500 mm de diámetro para construir el túnel por el que va a ir el nuevo colector cloacal de 400 mm de diámetro en cañería pead.