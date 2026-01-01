Fuerte rechazo a la disolución de Andis: "Es una defunción anunciada"

Para el sector de discapacidad, disolver Andis es un retroceso. Sostienen que el Gobierno tiene una perspectiva limitada que responde a una falta de interés.

Tras el anuncio oficial de la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y su absorción por el Ministerio de Salud, Pablo Molero, coordinador del Foro por la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, calificó la medida en MDZ Radio como "una defunción anunciada" y criticó la reducción de la problemática a una mirada meramente sanitaria.

Un retroceso en la concepción de la discapacidad Desde el Foro señalan que la noticia central no es la mera reestructuración administrativa, sino su significado conceptual y sus consecuencias prácticas. "Cuando la discapacidad no es un tema sanitario o sea de salud", advirtió Molero, criticando que el anuncio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se centrara solo en "prestaciones" y "certificados". "La discapacidad implica no solamente rehabilitación y salud, sino que alguien se preocupe de qué va a hacer con el tema del trabajo, de la educación, de la accesibilidad, que implica muchas cuestiones: el transporte...", explicó, subrayando la pérdida de una visión intersectorial.

Molero recordó que los organismos internacionales plantean que el tema de discapacidad debe estar "en el lugar de mayor decisión" para poder "interrelacionarse con las distintas áreas del gobierno". Al absorberlo por Salud, asegura, "el gobierno se siente... un poquito más avalentonado. Dice discapacidad la metemos ahí dentro, que se pierda dentro del ministerio. Porque la verdad, que se pierda dentro del ministerio".

Descartan los argumentos oficiales y ven una intención política El referente desestimó el argumento del "descontrol administrativo" esgrimido por el Gobierno, calificándolo de "absurdo" y "una estupidez de acá a la luna". "Hace dos años que son gobierno, no llegaron ayer. Dos años, y los denunciados ahora son de ellos", afirmó, en alusión a la intervención de la Andis tras el escándalo de los audios del ex titular Diego Spagnuolo. Además, sugirió que existe una motivación política: "Al Gobierno le viene bien que desaparezca el nombre de Andis, porque cada vez que se nombra ANDIS es para acordarnos de lo que ha sucedido".

La posición del Foro es clara en señalar una continuidad en la desatención. "No han tenido una sola política positiva en dos años de gobierno. Todo fue criticar a las personas con discapacidad", manifestó Molero, y recordó declaraciones atribuidas al secretario de Hacienda, Carlos Guberman: "Le dijo a los senadores después de que se votó el presupuesto en Diputados: 'hay que anular esta ley, sacarla, suspenderla. El país no puede atender hoy a esta gente. Cuando estemos mejor como país, nos vamos a ocupar de esta área'. Esto es lo que esta gente tiene en la cabeza".