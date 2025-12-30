El peronismo se resiste a la disolución de la Andis y prepara proyectos: "Quieren esconder la mugre de las coimas"

Legisladores nacionales del peronismo apuntaron contra la decisión del Gobierno nacional de disolver la Agencia Nacional de Discapacidad y traspasar sus funciones al Ministerio de Salud , y denunciaron que en la Casa Rosada buscan “esconder la mugre” de las presuntas coimas pagadas en el organismo “debajo de la alfombra”.

Desde el bloque K hacen hincapié en la presunta trama de corrupción y sobornos en el organismo, luego de que se conozcan los audios del ex titular de Andis, Diego Spagnuolo , que menciona a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei , como supuesta artífice de un pedido de coimas equivalente al 3% de los contratos firmados con los laboratorios proveedores de medicamentos.

En este sentido, el jefe del bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados, Germán Martínez , aseguró que, con la disolución de Andis, el Poder Ejecutivo busca “borrar las huellas de las coimas” en dicho organismo, en el marco de “un plan de impunidad”.

“Quieren eliminar la Andis para borrar las huellas de las coimas en Discapacidad”, sostuvo el diputado santafesino en un posteo de la red social X. Para el dirigente santafesino, la decisión no apunta a “una reestructuración administrativa” y en realidad configura “un plan de impunidad”.

Por su parte, el extitular de la comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados, Daniel Arroyo , sostuvo que el anuncio vinculado al cierre de Andis “desoye años de lucha” y la calificó como un “retroceso grave”.

El proyecto del bloque K sobre la disolución de la Andis

"Disolver la Andis es un retroceso grave. La discapacidad no es solo un tema sanitario. Requiere una mirada integral y social, que incluye educación, trabajo y transporte", manifestó el exministro de Desarrollo Social del Frente de Todos. Según Arroyo, “este cambio vulnera la Convención Internacional y desoye años de lucha”. “No volvamos al modelo médico”, instó.

En este marco, el diputado nacional de Unión por la Patria, Pablo Yedlin, presentó un proyecto de declaración para que advierta sobre los riesgos del anuncio.

“Estamos ante una medida que no solo debilita la institucionalidad de las políticas de discapacidad en la Argentina, sino que pone en riesgo la documentación en un área que actualmente es objeto de investigaciones judiciales y periodísticas”, indicó Yedlin.

Se le exige al Poder Ejecutivo Nacional a "publicar de manera inmediata los actos administrativos que dispongan la disolución o transferencia de funciones de la ANDIS, junto con sus fundamentos técnicos, presupuestarios y jurídicos".

Además, se le reclama al Gobierno que garantice “la continuidad plena e ininterrumpida de las prestaciones, pensiones, programas y apoyos destinados a personas con discapacidad”.

Por otra parte, se lo insta a “disponer medidas expresas de resguardo, preservación y custodia de toda la documentación física y digital, incluyendo expedientes, bases de datos, sistemas informáticos y registros administrativos”.

Al respecto, se exhorta al Poder Ejecutivo que someta todo este proceso a “auditorías integrales de los organismos de control competentes y a la supervisión del Congreso de la Nación”.

También se le pide “la participación de las organizaciones representativas de personas con discapacidad en el seguimiento de la transición institucional” y le exige "cumplir con la Ley de Emergencia en Discapacidad (Ley 27.793) y que estas modificaciones no impliquen ninguna demora en ese sentido".