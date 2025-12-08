Final feliz: los chicos estafados con la cena de egresados tuvieron su fiesta

Hace una semana, los alumnos del último año de secundaria de tres escuelas de Mendoza se enteraron que habían sido estafados y se iban a quedar sin cena de egresados a pesar de haber pagado las tarjetas. Desde ese momento, los padres se organizaron y con mucho esfuerzo lograron hacer la fiesta para sus hijos.

Ni la lluvia ni el frío impidieron que los alumnos de tres escuelas secundarias de Mendoza tuvieran su cena de egresados . A pesar de haber perdido una suma millonaria a manos del dueño de OK Eventos, Mauricio Morales, los padres de los estudiantes estafados organizaron un festejo para sus hijos.

El salón de Casa Bealear completamente vacío el sábado 29 de noviembre cuando los alumnos de la escuela Dr. Eduardo J. Chahla tenían la cena de egresados.

“Hace justo una semana nos caía el balde de agua fría de que nos habían estafado las ilusiones. Nuestros chicos iban a perder su soñada fiesta de egresados, pero ese día nació la unión entre los padres de tres escuelas y en una semana organizamos la mejor fiesta de egresados que nunca soñamos”, escribió una de las madres en las redes sociales.

“Tuvimos muchísima ayuda y queremos agradecer a todos los que pusieron su granito de arena para lograrlo les presentamos la fiesta de egresados de las escuelas Arrieros del Ande, Capitán Vázquez y Álvarez Condarco”, agregó la mujer.

En las imágenes se ve a las familias compartiendo la recepción, un escenario con luces, un espacio para fotos con fondo brillante y muchos globos en el salón. En el centro, la larga mesa rectangular para los egresados.

Gestos de solidaridad

El salón Casa Balear fue el primero en poner a disposición el lugar para hacer la cena de egresados aunque el organizador de eventos nunca hizo la seña ni reserva del lugar.

Además, los padres juntaron dinero para contratar el sonido, las luces y el DJ. Por otro lado, armaron una colecta en la que recibieron donaciones de personas que ayudaron a los estudiantes a cumplir su sueño.

La estafa

Todo comenzó los últimos días de noviembre cuando un grupo de padres de estudiantes de 5º año de la escuela Dr. Eduardo J. Chahla denunció en redes sociales y en la fiscalía al empresario gastronómico Mauricio Morales por estafa. Los jóvenes tenían la cena de egresados pagada pero cuando llegaron al salón estaba vacío.

La fiesta iba a ser el sábado 29 de noviembre en Casa Balear en Rodeo de la Cruz. En total, eran 250 personas que habían pagado $83.000 por la tarjeta a la cena y $30.000 por la invitación al baile. Ellos terminaron en el quincho de una de las familias con un parlante.

Cuando el caso tomó más relevancia, otros estudiantes se dieron cuenta que habían sido víctimas del mismo estafador y comenzaron a pedir colaboración en las redes sociales para hacer la cena de egresados.