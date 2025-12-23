Fin de semana XXL en Buenos Aires: quiénes tendrán asueto el viernes 26 de diciembre

El feriado nacional del 25 de diciembre, por la celebración de la Navidad , se combina este año con una medida del Gobierno bonaerense que otorgará asueto administrativo los días 24, 26 y 31 de diciembre . De este modo, los trabajadores de la administración pública provincial podrán acceder a un fin de semana extralargo de cinco días consecutivos.

La decisión fue formalizada mediante el Decreto 3063/2025 , publicado en el Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires el martes 23 de diciembre. El texto lleva la firma del gobernador Axel Kicillof y alcanza al personal de la administración pública provincial.

Según detalla la normativa, las festividades de Navidad y Año Nuevo son celebraciones con un fuerte valor social, religioso y conmemorativo, que tradicionalmente implican reuniones familiares y desplazamientos dentro y fuera del territorio bonaerense.

El decreto sostiene que estas fechas generan el traslado de numerosos ciudadanos hacia distintos puntos de la provincia y del país con el objetivo de reunirse con sus seres queridos. En ese marco, el Gobierno provincial consideró oportuno implementar medidas que faciliten dichos encuentros.

En el texto oficial se remarca que el asueto busca “facilitar y alentar las celebraciones”, especialmente para aquellas personas que residen lejos de sus familias, promoviendo así el descanso y la organización durante las fiestas de fin de año.

Quiénes tendrán fin de semana XXL

Gracias a esta disposición, los empleados de la administración pública de la Provincia de Buenos Aires alcanzados por el decreto podrán disfrutar de un descanso de cinco días seguidos, combinando los asuetos administrativos con el feriado nacional del 25 de diciembre y el fin de semana.

Los días alcanzados por la medida son:

Martes 24 de diciembre

Jueves 26 de diciembre

Martes 31 de diciembre

Sectores exceptuados del asueto

El decreto aclara que el asueto administrativo no será de aplicación para determinados sectores considerados esenciales o estratégicos. Entre ellos se encuentran:

Personal de las Policías de la Provincia de Buenos Aires y del Sistema de Atención Telefónica de Emergencia del Ministerio de Seguridad.

Trabajadores del Servicio Penitenciario Bonaerense.

Personal del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia que cumpla funciones en dispositivos del Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil, hogares, casas de abrigo oficiales y tareas de traslado.

Empleados de la Dirección Provincial de Situaciones de Alto Riesgo y Casos Críticos, la Línea 144 y los Hogares de Protección Integral, dependientes del Ministerio de Mujeres y Diversidad.

Personal hospitalario y del sistema integrado de emergencias sanitarias del Ministerio de Salud que resulte indispensable para garantizar servicios esenciales, guardias y emergencias.

Personal afectado al “Operativo de Sol a Sol 2025/2026”.

Trabajadores de la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial que sean designados para tareas específicas, incluyendo inspección vial.

Qué pasa con bancos y otros poderes del Estado

La medida no alcanza a las instituciones bancarias ni a las entidades financieras, que mantendrán su propio esquema de funcionamiento. Además, el decreto establece que será potestad del Poder Legislativo, el Poder Judicial y los municipios bonaerenses decidir si adhieren o no al asueto administrativo dispuesto por el Ejecutivo provincial.

Asueto en la administración pública nacional

En paralelo, el Gobierno nacional también oficializó un asueto administrativo para la administración pública nacional con motivo de las celebraciones de fin de año. La decisión quedó plasmada en el Decreto 883/2025, publicado este lunes en el Boletín Oficial.

En este caso, el asueto rige únicamente para los días 24 y 31 de diciembre. Por ese motivo, los trabajadores del ámbito nacional no contarán con un fin de semana largo similar al dispuesto en la provincia de Buenos Aires.