Feriado Nacional: el Gobierno volvió a llamar Día de la Raza al feriado del 12 de octubre

El cambio de nombre se había establecido en 2010, pero una publicación oficial volvió a emplear la antigua denominación y abrió el debate.

No es la primera vez que ocurre. Ya que en 2024, durante el primer año de gestión, ya se habían referido al Día del Respeto a la Diversidad Cultural con su antiguo nombre.

Cómo figura el feriado nacional en la página del Ministerio del Interior Esta duda comenzó después de que, en el sitio oficial del Ministerio del Interior, se volviera a nombrar el feriado del 12 de octubre con su denominación anterior, modificada en 2010 mediante un decreto de Cristina Kirchner.

Feriado Ministerio del Interior El Gobierno habría oficializado el cambio de nombre para el feriado del 12 de octubre.

En esta página, donde figuran todos los feriados nacionales, trasladables y no laborables, se puede leer el mensaje: “Faltan cuatro días para el próximo feriado, que es el 10 de octubre de 2015, ‘Día de la Raza’”.