Feriado Nacional: el Gobierno volvió a llamar Día de la Raza al feriado del 12 de octubre
El cambio de nombre se había establecido en 2010, pero una publicación oficial volvió a emplear la antigua denominación y abrió el debate.
En el marco del feriado nacional de este viernes, en realidad, cae el domingo, pero fue trasladado por decisión del Gobierno Nacional ante la falta de fines de semana largos. El Ejecutivo volvió a referirse a este día como Día de la Raza en lugar de Día del Respeto a la Diversidad Cultural, generando dudas sobre si se oficializará el cambio de nombre.
No es la primera vez que ocurre. Ya que en 2024, durante el primer año de gestión, ya se habían referido al Día del Respeto a la Diversidad Cultural con su antiguo nombre.
Cómo figura el feriado nacional en la página del Ministerio del Interior
Esta duda comenzó después de que, en el sitio oficial del Ministerio del Interior, se volviera a nombrar el feriado del 12 de octubre con su denominación anterior, modificada en 2010 mediante un decreto de Cristina Kirchner.
En esta página, donde figuran todos los feriados nacionales, trasladables y no laborables, se puede leer el mensaje: “Faltan cuatro días para el próximo feriado, que es el 10 de octubre de 2015, ‘Día de la Raza’”.
Sin embargo, al anunciar el traslado del feriado, del domingo 12 de octubre al viernes 10, el Gobierno lo había mencionado con su nombre actual. Si finalmente decide dar marcha atrás con el decreto 1584/10, firmado por Cristina Kirchner, se modificaría el espíritu de esta fecha, que buscaba promover el diálogo entre culturas y el reconocimiento de los pueblos originarios.