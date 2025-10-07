Horóscopo: los signos del zodiaco que en octubre volverán a acercarse a alguien del pasado
El horóscopo anticipa que algunos signos revivirán viejas conexiones, reconciliaciones y lazos que parecían terminados. Octubre trae segundas oportunidades.
Hay momentos del año que invitan a mirar hacia atrás. Octubre llega con una energía de reencuentros, y según el horóscopo, varios signos sentirán el deseo de restablecer vínculos que creían cerrados. No se trata solo de amores, también de amistades o relaciones familiares que vuelven a tener sentido.
El horóscopo revela qué signos tendrán reencuentros inesperados
Entre los más predispuestos a reconectar aparece cáncer, un signo del zodíaco que guarda en su memoria afectiva cada historia que lo marcó. Cuando la nostalgia lo visita, necesita cerrar lo que quedó pendiente, y este mes las emociones lo guiarán hacia esa reconciliación.
Tauro también está en esa lista. Este signo valora la estabilidad y el afecto duradero, por lo que en octubre puede buscar a alguien con quien perdió contacto pero que alguna vez consideró esencial. Su deseo no es revivir el pasado, sino recuperar la calma que aquel vínculo le daba.
El horóscopo muestra además que libra estará más abierto al diálogo. Su naturaleza conciliadora lo empuja a tender puentes, incluso con personas con las que hubo distancia o desacuerdos. Octubre lo invita a equilibrar lo que se rompió y a poner en palabras lo que el tiempo calló.
Por último, piscis vivirá este mes con una sensibilidad especial. Este signo del zodiaco tiende a idealizar, y cuando siente que aún hay cariño, vuelve a intentarlo. En octubre podría recibir mensajes o señales que lo animen a dar una segunda oportunidad.