Horóscopo: los signos del zodiaco que en octubre volverán a acercarse a alguien del pasado

Hay momentos del año que invitan a mirar hacia atrás. Octubre llega con una energía de reencuentros, y según el horóscopo, varios signos sentirán el deseo de restablecer vínculos que creían cerrados. No se trata solo de amores, también de amistades o relaciones familiares que vuelven a tener sentido.

El horóscopo revela qué signos tendrán reencuentros inesperados Entre los más predispuestos a reconectar aparece cáncer, un signo del zodíaco que guarda en su memoria afectiva cada historia que lo marcó. Cuando la nostalgia lo visita, necesita cerrar lo que quedó pendiente, y este mes las emociones lo guiarán hacia esa reconciliación.

horóscopo El horóscopo anticipa reencuentros y vínculos que renacen este mes. Shutterstock

Tauro también está en esa lista. Este signo valora la estabilidad y el afecto duradero, por lo que en octubre puede buscar a alguien con quien perdió contacto pero que alguna vez consideró esencial. Su deseo no es revivir el pasado, sino recuperar la calma que aquel vínculo le daba.

El horóscopo muestra además que libra estará más abierto al diálogo. Su naturaleza conciliadora lo empuja a tender puentes, incluso con personas con las que hubo distancia o desacuerdos. Octubre lo invita a equilibrar lo que se rompió y a poner en palabras lo que el tiempo calló.