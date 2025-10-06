Los signos zodiacales que más sufren las críticas, según el horóscopo

El horóscopo reveló qué signo zodiacal se ve más afectado por los juicios externos y cómo maneja la presión de ser observado.

Nadie queda indiferente cuando recibe una opinión negativa, pero algunos lo viven con más intensidad que otros. El horóscopo muestra que ciertos signos son especialmente vulnerables a las críticas, ya que las perciben como un cuestionamiento profundo a su identidad.

La astrología resalta a cáncer como uno de los más sensibles. Este signo zodiacal tiende a interpretar cada palabra dura como un ataque personal, y eso lo lleva a replegarse o incluso a dudar de sus propias capacidades.

shutterstock_2299862351 El horóscopo revela qué signos son más sensibles a las críticas. Shutterstock

El horóscopo explica por qué algunos signos zodiacales no toleran bien la mirada ajena Virgo, en cambio, sufre las críticas por otra razón: su obsesión con la perfección. El horóscopo indica que este signo zodiacal se exige tanto a sí mismo que cuando alguien señala un error, siente que todo su esfuerzo pierde valor.

Libra también aparece entre los más afectados. La astrología señala que este signo zodiacal busca constantemente la aprobación y la armonía, por lo que recibir una observación negativa lo desestabiliza y le provoca una fuerte necesidad de justificarse.