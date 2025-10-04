Los 3 signos del zodiaco que encontrarán bendiciones en octubre, según el horóscopo

Llegó un nuevo mes y la suerte de los signos del zodiaco cambia por completo. Esta vez traemos buenas noticias para ellos.

Con la llegada de octubre 2025, 3 signos del zodiaco sentirán que su suerte cambia por completo. Ellos tienen que prepararse porque su suerte financiera se transformará y expandirá. Ya sea que progresen en sus carreras, reciban un regalo o encuentren una oportunidad única, estos signos serán acompañados de bendiciones durante todo octubre.

Ellos serán los afortunados del zodiaco El primero de ellos es Libra. Según el horóscopo, este signo se beneficiará con la llegada de Venus el 13 de octubre y sin querer atraerá lo que más desea. El lujo cobrará vida y las conexiones profesionales se volverán fundamentales. Pero debe prestar atención al 21 de octubre porque allí se abrirá un portal que promete luz y buena suerte.

horóscopo Ellos serán los signos del zodiaco más afortunados de octubre. Shutterstock

Escorpio será otro de los afortunados. A lo largo del mes, Marte transitará por Escorpio. El planeta empoderará a Escorpio y le dará la confianza necesaria para alcanzar sus metas. Este será el momento clave para tomar medidas audaces y aprovechar todas las oportunidades que se le presenten.

Por su parte, Piscis será iluminado por la luna llena en Aries del 7 de octubre. Esta es la ocasión perfecta para liberarse de creencias limitantes y de baja autoestima, lo que te ayudará a superar cualquier obstáculo. Además, la luna llena del 21 de octubre será importante para forjar relaciones profesionales y beneficiosas.