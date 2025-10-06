Los 4 desafortunados signos del zodiaco que atravesarán una dolorosa ruptura en octubre, según el horóscopo

La luna llena en Aries es importante porque trae cambios repentinos que desatarán un torbellino de emociones en algunos signos del zodiaco.

Si bien la luna llena de Aries en Martes refleja pasión y fuego, este fenómeno acabará con algunas relaciones sin importar nada, adelantó el horóscopo. Es por esto que te recomendamos consultar con tu Sol, Luna y signo ascendente para que sepas si serás uno de los signos del zodiaco afectados en octubre.

¿Qué dijo el horóscopo? El primero de ellos es Aries. Este signo se encontrará al borde de una decisión importante y dolorosa que lleva pensando hace mucho. Con Marte cerca, su relación corre peligro pero las esperanzas en el amor no se acaban ya que puede aparecer alguien especial en lo que resta del 2025.

astrología Vendrán tiempos difíciles para estos signos del zodiaco. Shutterstock

En cambio, Cáncer transmitirá un estrés laboral y familiar a su pareja, lo que acabrá con cualquier chispa que queda escondida. Su pérdida los motivará a conseguir un puesto de trabajo de mayor jerarquía porque necesitarán ocupar su cabeza con otro asunto. Qué Cáncer no se desanime porque se avecinan tiempos inolvidables.

A Libra lo persigue una palabra: ruptura. Esto significa que terminará su relación como resultado de la disolución de un contrato que era importante. Cualquier obstáculo que se presente en su camino significará un piedra en su relación. Para este signo del zodiaco es fundamental buscar la paz antes de darle otra oportunidad al amor.