Empiezan las inscripciones para el ingreso a primer grado: el cronograma
El proceso inicia este lunes y estará dividido en cuatro instancias.
La Dirección General de Escuelas (DGE) dio a conocer el cronograma para la inscripción a primer grado para el ciclo lectivo 2026. El proceso inicia este lunes 6 de octubre y constará de cuatro instancias:
- Primera instancia: del 6 al 9 de octubre, estudiantes de Nivel Inicial Anexos (JIA) a escuelas primarias y Nivel Inicial nucleado (JIN) de edificio compartido con el Nivel Primario.
- Segunda Instancia: del 13 al 17 de octubre, hermanos y estudiantes de la misma institución; del 20 al 24 de octubre, estudiantes con discapacidad; del 27 al 31 de octubre, hijos e hijas del personal docente y no docentes de la institución; del 3 al 7 de noviembre; niños y niñas con los que articula la escuela primaria (JIE/JIN) e hijos e hijas del personal docentes y no docentes de los JIE/JIN que articulan.
- Tercera instancia: del 3 al 7 de noviembre, nuevos aspirantes con domicilio cercano a la escuela debidamente certificado, con domicilio laboral del progenitor o del adulto responsable, por elección familiar. Del 17 al 20 de noviembre, las instituciones educativas publicarán las vacantes otorgadas.
- Cuarta instancia: del 25 al 28 de noviembre, asignación de bancos de niños y niñas sin banco asignado en escuelas que tengan vacantes.
Para la inscripción de este trayecto educativo que marca el inicio del nivel primario obligatorio, las familias deberán contar con la siguiente documentación según los diferentes casos:
- Documento Nacional de Identidad del niño o niña (original y copia).
- Partida de nacimiento (original y copia).
- En caso de que no posean documentación que acredite su identidad, el equipo directivo asegura la inscripción, dejando constancia respecto de la indocumentación donde el adulto responsable detalla las razones. La constancia será elevada siguiendo la vía jerárquica correspondiente.
- Para niños y niñas con discapacidad deberán presentar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) o certificado de médico especialista (original y copia), constancia de domicilio cercano a la institución y el informe de seguimiento de la trayectoria educativa.