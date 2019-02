Familias del Procrear Ahorro Joven, en situación “alarmante”

Miles de aspirantes al plan de vivienda Procrear Ahorro Joven advirtieron que atraviesan una situación “alarmante” ya que hace más de un año que cumplen con los pagos exigidos pero aún no tienen novedades sobre los créditos prometidos para acceder a su casa propia.

Los afectados enviaron una contundente carta al secreatrio de Vivienda de la Nación, Iván Kerr, a quien exigieron respuestas inmediatas a su situación, agravada aún más por la megadevaluación de mediados de 2018.

“Hemos hecho un esfuerzo enorme para sostener mes a mes el ahorro y pago de cada plazo fijo mensual con el fin de permanecer en el programa y poder acceder a la compra de vivienda. Muchos de nosotros pagamos un alquiler, el ahorro y mantenemos a nuestra familia, realmente el esfuerzo que hicimos durante este año fue inmenso”, aseguraron en el texto. Ante esta situación, fueron concisos en su reclamo: “Nuestro pedido colectivo es que se actualicen los montos del préstamo, tasas y subsidio a los valores de mercado de las propiedades; contemplando la inflación del año 2018 y la proyección que se realiza del 2019. También solicitamos que se brinde información y respuestas sobre cómo proseguir una vez finalizados los plazos fijos”.

El reclamo resulta, al menos, pertinente, teniendo en cuenta que el mercado inmobiliario cambió sus condiciones en 180 grados luego de la devaluación. Por ello los montos acordados ya no alcanzan para comprar las viviendas, cuyo valor se ajustó de manera considerable. Esto sumado a la inflación completaron un combo complicado para quienes sueñan con su casa, para la cual debieron hacer los aportes comprometidos durante 2018 sin tener hasta el momento certeza alguna de que llegarán a buen puerto.

La lista de reclamos que enviaron a Kerr es la siguiente:

1. Aumento del Subsidio: Solicitamos que el Estado Nacional acompañe a los adjudicatarios de este crédito con un subsidio no reembolsable de 6 UVAs por cada UVA ahorrada. Así, quien haya ahorrado 6.000 UVAs pueda recibir un subsidio máximo de 36.000 UVAs. Teniendo en cuenta que el plan original se proponía beneficiar a 40.000 seleccionados y que hoy se estima que solo han sostenido el ahorro durante los 12 meses 10.000 personas, consideramos que el subsidio del plan PROCREAR AHORRO JOVEN cuenta con presupuesto suficiente para acompañar el ahorro acorde al aumento proporcional del UVA al momento de inicio del 1° depósito.

2. Tasas altas: La mayoría de los bancos no han definido una tasa para con el plan Procrear Ahorro Joven, o bien la tasa que informan es la tasa de un Crédito Hipotecario UVA, con una tasa de más del 10% de interés, lo que sería una tasa convencional fuera de cualquier beneficio de un plan nacional como en el que participamos. Exigimos una tasa preferencial para los que estamos vinculados a este plan social y que sea equitativo para quienes acreditan ingresos en el banco vinculado o en otros bancos, acorde al proceso de inflación del país. Consideramos una tasa preferencial del 2% sería la inclusiva, ya que el año pasado se han otorgado créditos hipotecarios sin fines sociales a una tasa del 3.5% en el Banco Nación y 4.5% en el Banco Ciudad donde, en ambos casos no era necesario percibir los haberes en el banco. Asimismo, dichas tasas estaban disponibles con valor del dólar a $17, cuando el crédito a solicitar es mucho más bajo al que se necesita para llegar a comprar una casa con el dólar a $39

3. Cantidad del préstamo insuficiente: En numerosas ciudades del país, el precio de las propiedades excede el monto máximo del préstamo, siendo en muchos casos que dicho monto no llega a las propiedades de menor valor en el mercado. En varios casos entre ahorro, subsidio y préstamo no se llega siquiera a 25 mil dólares. Consideramos que se deben actualizar y mejorar los montos ofrecidos ya que la inflación y los aumentos no condicen con la realidad actual que estamos atravesando a nivel país. Cabe destacar que el valor en el mercado difiere en relación a la zona geográfica en donde se encuentre ya que el costo de vida es desigual en el norte, centro y sur del país.

4. Relación préstamo-sueldo: Las pocas personas que obtuvieron respuestas de los bancos fueron informadas que necesitan presentar recibos de sueldo de hasta $70.000 pesos o más, cuando el sueldo mínimo, vital y móvil es de $11.300 y para ingresar a este plan no se podía tener más de 4 salarios mínimos. Teniendo en cuenta que las personas que formen parte de esos recibos tienen que cumplir con requisitos varios como edad y trabajo formal, entre otros, las posibilidades se acortan debido a que muchos de nuestros familiares no cumplen con los mismos. Nuestros sueldos no han aumentado y no condicen con la inflación alcanzada en 2019. Muchas personas han quedado afuera del Plan social debido a esta situación. Nosotros resistimos a la espera de una propuesta superadora.

5. Tiempos de espera: A quienes comenzaron a realizar plazos fijos en enero de 2018, los bancos les están pidiendo que renueven el plazo fijo (a 365 días más), mientras esperan nueva información desde Procrear (ya que ellos afirman no saber cómo deben proceder). Esto seguirá impactando a quienes comenzaron en febrero y marzo de 2018. Los tiempos de espera avanzan y nuestra inquietud y preocupación, nos llevó a convocarnos para visibilizar esta situación apremiante.

6. Falta de respuestas: La información y/o actualizaciones son escasas, la mayoría a través de la cuenta de Twitter de Procrear (de manera cuasi informal), donde informan hace varios meses que “dentro de las próximas semanas” brindarán novedades. Esto pierde relevancia cuando tuvieron todo un año para desarrollar los pormenores del plan. Ya muchos hemos finalizado los ahorros obligatorios, algunos están en proceso de culminación y seguimos esperando soluciones acordes a nuestro sueldo y realidad actual.

7. Desconocimiento de la forma de proceder de los bancos y hasta del propio número telefónico de atención exclusiva para el Procrear: Hemos corroborado que las entidades bancarias nos están brindando información diferente sobre las mismas preguntas. También pasa con la línea directa de Procrear.

8. Algunos bancos no permiten la vinculación cuando el ahorro fue hecho en otra entidad bancaria: Distintos ahorristas nos han informado de esta situación en diferentes puntos del país. El programa define en las bases y condiciones que el banco es de libre elección pre y post ahorro. Actualmente varios bancos están aplicando el “derecho de admisión”, por lo tanto no nos permiten cambiarnos de banco.

9. Desconocimiento de algunos bancos sobre la emisión del certificado de ahorro: Procrear ha informado a los ahorristas que, finalizado los 12 plazos fijos deben solicitar un Certificado de ahorro en la entidad donde se hayan realizado los plazos fijos. En algunos bancos desconocen esta información y no entregan ningún tipo de certificado. Los que ya hemos finalizado el ahorro aún estamos a la espera de la emisión de los mismos.

10. Desconocimiento sobre el procedimiento con los plazos que se vencen: Ante la incertidumbre, los ahorristas renuevan los plazos fijos para no quedar fuera del programa Procrear, pero sin saber si podrán acceder o no al crédito. Si finalmente no pudieran obtenerlo, los bancos obligan a aguardar la fecha de vencimiento del plazo fijo en vez de reintegrar la totalidad del dinero a los ahorristas, obteniendo así, un año más para lucrar con nuestro dinero.

11. Desinformación para con los beneficiarios del plan que tienen ingresos informales: el programa establece en las bases y condiciones que los bancos tomarán como válidos ingresos informales. En muchas entidades no están reconociendo esto y les han informado a diferentes ahorristas que solo toman como válidos los ingresos en blanco. Esperamos que esa pauta se respete como figuraba en el plan social ya que muchos no logran acceder y no pueden concluir el proceso de vinculación con los bancos emisores. En el caso de las entidades bancarias que aceptan ingresos informales, limitan el ingreso al monto de plazo fijo mínimo que se constituyó. Requerimos establecer opciones tomar un prorrateo entre los 12 (doce) plazos fijos, tomando como base el resultado del mismo o aceptar una declaración jurada del tomador del préstamo donde especifique el monto de su ingreso informal.

12. Impuestos y sellos de escrituración: Se ha realizado un gran esfuerzo por las distintas familias para poder llegar al ahorro mensual. Teniendo en cuenta la inflación, la suba del dólar y otros factores que pudieron afectar la actualidad monetaria de los seleccionados por el plan Procrear Ahorro Joven, es una medida necesaria que el estado condone los impuestos y sellos como se realizó en otros planes, para que los argentinos lleguemos a tener la casa propia (un ejemplo son los planes de regularización dominial que no tiene costos para los beneficiarios), como así también otros planes con fin social.