Canteras, filas de camiones y caminos bloqueados: qué pasa en Campo Cacheuta

En un operativo conjunto entre organismos provinciales, nacionales y municipales para ordenar Campo Cacheuta se decidió el cierre de caminos clandestinos a las canteras de Campo Cacheuta. Esta medida generó malestar entre los operadores de la zona por las malas condiciones del acceso. Durante la jornada de hoy se formaron largas filas de camiones en el lugar.

En Campo Cacheuta trabajan doce empresas mineras de tercera categoría que extraen áridos, carbonatos y yesos. Desde hace años ingresaban al lugar por la ruta 7 a la altura del complejo penitenciario Almafuerte.

Sin embargo, ese acceso era clandestino por lo que esta mañana un operativo conjunto de la Dirección de Minería, la Policía Ambiental Minera, la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental, la Dirección de Hidráulica, la Dirección Provincial y Nacional de Vialidad, la Dirección de Gestión de Bienes Registrables del Estado, la Dirección de Planificación, el Ministerio de Seguridad y Justicia y la Municipalidad de Luján de Cuyo decidió el bloqueo del camino. Además, se informó que el nuevo ingreso de los camiones es por la ruta 84.

Filas de camiones y reclamos

El nuevo ingreso por la ruta 84 trajo algunos inconvenientes a las empresas que explotan las canteras. “El ingreso es por la cárcel, esa ruta termina y desemboca en el cauce del río. Hay que pasar por el río, subir y continuar por la ruta 84 para ingresar a las canteras”, contó a MDZ una trabajadora.

“El paso es imposible porque por las lluvias ese baden siempre se desmorona. Los camiones no suben, se hizo una fila muy larga de camiones, hemos puesto movilidad nuestra. No ha venido nadie de vialidad a ayudar”, agregó.

El problema de acceso a las canteras y las largas filas también repercutieron en la actividad comercial. “Los camiones están varados, no pueden buscar el material de la cantera, no se pueden hacer las entregas tanto ni en lo público ni en lo privado”, dijo la mujer.

Los camiones no pueden ingresar a las canteras Los camiones no pueden ingresar a las canteras. Gentileza

El operativo

Como parte de una política sostenida de ordenamiento territorial y productivo, el Gobierno de Mendoza llevó adelante un nuevo operativo integral en la zona de Campo Cacheuta, en Luján de Cuyo, con el objetivo de regularizar la actividad minera de tercera categoría y mejorar las condiciones de seguridad vial y ambiental.

La intervención se enmarca en un proceso más amplio que la Provincia viene desarrollando para revertir situaciones históricas de informalidad en el área, donde numerosas explotaciones operaban sin regularización legal ni ambiental, generando impactos sobre la infraestructura pública y las condiciones de transitabilidad.

Durante la jornada se realizaron tareas concretas en territorio, entre ellas trabajos de mantenimiento en el cruce de la Ruta Provincial N°84 y el cierre de accesos clandestinos hacia la Ruta Nacional N°7. Estos accesos irregulares constituían una problemática persistente, ya que implican riesgos para la seguridad vial, deterioro de la infraestructura y dificultades para el control efectivo de la actividad minera.

Las acciones también estuvieron orientadas a reorganizar los accesos productivos, mejorar la circulación en la zona y fortalecer controles ambientales e hidráulicos, con especial atención en sectores sensibles como Agua de las Avispas, caracterizado por su interacción con el sistema aluvional.

policia ambiental minera La Policia Ambiental trabajó en el operativo de Campo Cacheuta. Gobierno de Mendoza

Quién se encarga del mantenimiento de los caminos

Desde el Ministerio de Energía y Ambiente, indicaron que el mantenimiento de los camiones es atribución y responsabilidad de vialidad. Por su parte desde Vialidad Nacional, explicaron que solo se encargaron de cerrar el acceso por ruta 7 porque es jurisdicción nacional. "El operativo se basó en cerrar accesos no autotizados desde Campo Cacheuta hacia la Ruta Nacional 7 por cuestiones netamente de seguridad vial. La Ruta Provincial 84, es el camino propicio en tal sentido para la actividad, al no ser jurisdicción nacional el mantenimiento no es competencia de la DNV", señalaron.

Desde Vialidad Mendoza confirmaron que el camino de la ruta 84 está transitable para camiones porque está asfaltado hasta el puesto rojas y luego hay un tramo de suelo natural y asfalto antiguo.