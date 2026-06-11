Fundación River Plate y Adidas impulsan un premio millonario para clubes de barrio

Fundación River Plate y Adidas anunciaron la apertura de la octava edición del Premio Fundación River Plate Adidas, una iniciativa destinada a impulsar obras de infraestructura en clubes de barrio, asociaciones y organizaciones civiles de todo el país. La convocatoria estará abierta hasta el 3 de julio y contempla un importante aporte económico para el proyecto ganador.

Fundación River Plate y Adidas presentaron una nueva edición del Premio Fundación River Plate Adidas, el concurso que busca fortalecer el trabajo de clubes de barrio y organizaciones sociales mediante el financiamiento de proyectos de infraestructura con impacto comunitario.

La propuesta está orientada a instituciones que desarrollan actividades deportivas y sociales en diferentes puntos de la Argentina, promoviendo espacios de encuentro, inclusión y desarrollo para niños, niñas y jóvenes. En esta edición, la organización informó que el club ganador recibirá $30.000.000 para concretar una reforma o construcción edilicia dentro de sus instalaciones.

La iniciativa alcanza su octava edición luego de siete convocatorias previas en las que se registraron 4.235 postulaciones. Según los organizadores, los proyectos seleccionados en años anteriores permitieron concretar obras que transformaron la realidad de miles de chicos y chicas vinculados a clubes y organizaciones comunitarias.

Desde Fundación River Plate destacaron la relevancia que tienen estas instituciones dentro del tejido social argentino. El presidente de la entidad, Felipe Llorente, sostuvo que los clubes representan espacios fundamentales para el desarrollo de las comunidades y remarcó que el objetivo del premio es acompañar a quienes trabajan diariamente para generar oportunidades a través del deporte.

Premio Fundación River Plate adidas 2026 Fundación River Plate

Asimismo, señaló que cada proyecto refleja el compromiso de personas que dedican tiempo y esfuerzo a fortalecer sus instituciones y a generar transformaciones positivas en sus entornos. Por su parte, desde Adidas también resaltaron el valor de la iniciativa. Francisco Morello, Director Legal y presidente del comité de impacto social de la compañía, afirmó que acompañar el programa les permite acercarse a historias inspiradoras y reforzar la convicción de que el deporte puede generar cambios significativos en la vida de las personas.

Cómo participar del concurso

Las instituciones interesadas podrán inscribirse entre el 10 de junio y el 3 de julio a través del sitio web de Fundación River Plate. Durante el proceso deberán presentar información sobre su historia, la comunidad con la que trabajan, la propuesta de acción que desarrollan y la obra de infraestructura que buscan llevar adelante.

La convocatoria está dirigida a clubes, asociaciones y organizaciones civiles que deseen mejorar sus instalaciones para ampliar o fortalecer el impacto de sus actividades comunitarias. Además del premio principal de $30.000.000 destinado a obras de infraestructura, las instituciones que obtengan el segundo y el tercer puesto recibirán bolsones de pelotas y material deportivo.

Una vez finalizado el período de inscripción, un jurado de honor evaluará los proyectos presentados. La selección tendrá en cuenta especialmente el impacto comunitario de cada iniciativa y permitirá definir a los tres finalistas de la edición. Posteriormente, el proyecto ganador será elegido mediante una votación abierta al público, instancia que permitirá que la comunidad participe de manera directa en la definición del resultado final.

Los organizadores destacaron que la combinación entre evaluación especializada y participación ciudadana busca reconocer propuestas con capacidad de generar beneficios concretos para sus comunidades.

Quiénes integran el jurado de la Fundación River

La edición 2026 contará con un jurado compuesto por referentes del deporte, la comunicación, la gestión institucional y el trabajo social. El panel estará integrado por Javier Saviola, Gabriela Sabatini, Pablo Lamo, Francisco Morello, Gonzalo Bonadeo, Agostina Scalise, Carla Pereyra, Mónica Santino y Zulma Sarasola.

Según se informó, los integrantes del jurado tendrán la responsabilidad de analizar las postulaciones y seleccionar los tres proyectos que competirán en la instancia final de votación pública. Con esta nueva convocatoria, Fundación River Plate y Adidas renovaron su apuesta por el fortalecimiento de los clubes de barrio y organizaciones sociales, instituciones que cumplen un rol clave en la construcción de espacios de pertenencia, aprendizaje e inclusión para miles de niños, niñas y jóvenes en todo el país.